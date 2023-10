Gaidžiai demonstruoja savęs atpažinimo gebėjimus, naujus tyrimo rezultatus

By

Neseniai atliktas tyrimas, kurį atliko Bonos universiteto ir Bochumo universitetų (Vokietija) neurologų ir psichologų komanda, pateikė galimų įrodymų, rodančių, kad gaidžiai turi savęs atpažinimo gebėjimus. Tyrėjai sukūrė naujus eksperimentus su veidrodžiais, kad nustatytų, ar gaidžiai gali atskirti savo atvaizdą nuo kito gaidžio.

Ankstesni tyrimai nustatė tik kai kurias gyvūnų rūšis, galinčias atpažinti save, pavyzdžiui, šarkas, kai kurias beždžiones, dramblius ir delfinus. Šie tyrimai paprastai apima gyvūno atsako į žymę ant veido ar kūno stebėjimą, pamačius jo atspindį veidrodyje. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad daugelis gyvūnų neturi tokiems bandymams tinkamų galūnių ar priedų, mokslininkai turėjo sukurti alternatyvius metodus.

Gaidiai buvo pasirinkti šio tyrimo objektu dėl jų elgesio tendencijų. Pastebėta, kad gaidžiai dažnai gieda, kai susiduria su plėšrūnais, o netrukdomoje aplinkoje lieka tylūs. Mokslininkų komanda pasinaudojo šia savybe, kad atliktų savęs atpažinimo eksperimentus.

Eksperimentų metu vienas gaidys buvo patalpintas į uždarą vietą, padalintą vielos tinkleliu. Kitoje tinklelio pusėje kai kuriuose bandymuose buvo patalpintas kitas gaidys, o kituose erdvė liko tuščia. Be to, tam tikrais bandymais prie tinklelio buvo pritvirtintas veidrodis, trukdantis matyti už jo esantį gaidį. Siekdami įvesti galimą grėsmę, kai kurių bandymų metu mokslininkai ant lubų projektavo vanago siluetą.

Analizuodama gaidžių elgesį ir balsavimą, tyrėjų komanda išsiaiškino, kad kito gaidžio buvimas priešingoje tinklelio pusėje žymiai padidino giedojimo tikimybę. Įdomu tai, kad toks atsakas įvyko nepriklausomai nuo to, ar gaidys mato savo atspindį veidrodyje, ar ne. Ši išvada reiškia, kad gaidžiai supranta, kad veidrodinis vaizdas nėra kito gaidžio atvaizdas, o tai rodo savęs atpažinimo formą. Be to, tyrimas rodo, kad gaidžiai, norėdami nustatyti jų aplinkos tikrovę, remiasi vaizdiniais, o ne garsiniais ar uoslės signalais.

Šis tyrimas prisideda prie mūsų supratimo apie gaidžių pažinimo gebėjimus ir išplečia žinomą gyvūnų karalystės savimonės repertuarą. Tolesni šios srities tyrimai gali atskleisti skirtingų rūšių savęs atpažinimo raidą ir vystymąsi.

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Kas yra savęs pripažinimas?

Savęs atpažinimas reiškia individo gebėjimą suvokti ir suprasti, kad atspindys ar vaizdas veidrodyje reprezentuoja save, o ne kitą tos pačios rūšies atstovą.

Kurie gyvūnai atpažįsta save?

Ankstesni tyrimai parodė, kad kai kurie gyvūnai, turintys gebėjimą atpažinti save, yra šarkos, tam tikros beždžionės, drambliai ir delfinai.

Kodėl šiam tyrimui buvo pasirinkti gaidžiai?

Gaidžiai buvo pasirinkti šio tyrimo objektais dėl jų polinkio išreikšti savitą vokalizaciją (giedojimą), kai susiduria su grėsmėmis ar kitais gaidžiais.

Kaip buvo atlikti eksperimentai?

Eksperimentai buvo susiję su gaidžio pastatymu į atskirtą areną su vielos tinklu. Kitoje tinklelio pusėje buvo padėtas arba paliktas tuščias kitas gaidys. Kai kurių bandymų metu veidrodis trukdė matyti gaidį. Tam tikrais atvejais ant lubų buvo projektuojamas vanago siluetas, kad būtų galima sukelti pavojų.

Kokios buvo pagrindinės tyrimo išvados?

Tyrimas parodė, kad gaidžiai dažniau gieda, kai žinojo apie kito gaidžio buvimą priešingoje tinklelio pusėje, nepaisant to, ar jie mato savo atspindį veidrodyje. Tai rodo, kad gaidžiai turi tam tikrą savęs atpažinimo formą ir pirmiausia pasikliauja vaizdiniais ženklais, kad nustatytų savo aplinkos tikrovę.