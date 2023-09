Koralų rifų atgaivinimas naudojant robotų pagalbą

By

Klimato kaita kelia didelę grėsmę koraliniams rifams visame pasaulyje, o kylanti temperatūra ir rūgštėjimas sukelia koralų balinimą ir mirtį. Tradicinės koralų atkūrimo pastangos rėmėsi lėtais ir brangiais metodais, pavyzdžiui, koralų fragmentų persodinimu ant pažeistų rifų. Tačiau jūrų biologė Taryn Foster iš Abrolhos salų Vakarų Australijoje išbando naują metodą, kaip paspartinti rifų atgimimą.

M. Foster sukūrė sistemą, kurios metu koralų fragmentai įskiepijami į mažus kamščius ir dedami ant suformuoto pagrindo, pagaminto iš kalkakmenio tipo betono. Šis metodas apeina daugelį metų trunkantį kalcifikacijos augimą ir leidžia koralams greitai augti. Iki šiol rezultatai buvo daug žadantys, nes šioje naujoje buveinėje klesti įvairios koralų rūšys.

Siekdama dar labiau paspartinti procesą, M. Foster bendradarbiauja su San Franciske įsikūrusia inžinerinės programinės įrangos įmone „Autodesk“. „Autodesk“ tyrėjai išmokė dirbtinio intelekto sistemą valdyti bendradarbiaujančius robotus arba kobotus, kurie dirba kartu su žmonėmis. Šios robotinės rankos gali įskiepyti arba priklijuoti koralų fragmentus ant sėklų kamščių ir įdėti juos į pagrindą. Robotai puikiai valdo koralų formų svyravimus ir atpažįsta, kaip su jais elgtis.

Tačiau yra iššūkių perkelti šią technologiją iš laboratorijos į realų pasaulį. Būtina subtiliai elgtis su šlapiais gyvais koralais, todėl reikia atkreipti dėmesį į sūraus vandens korozinį poveikį elektronikai. Be to, reikia atsižvelgti į didelę tokios technologijos kainą. Siekdama finansuoti projektą, M. Foster pradedančioji įmonė Coralmaker planuoja išduoti biologinės įvairovės kreditus, kurie veikia panašiai kaip anglies dioksido kreditai, o turizmo pramonė yra potencialus klientas.

Kitos koralų rifų atkūrimo iniciatyvos apima koralų sėjimą, kai koralų lervos auginamos laboratorijoje prieš sėjant į nualintus rifus. Mokslininkai taip pat tiria atsparesnių „superkoralų“ veisimąsi ir svarsto radikalias idėjas, tokias kaip geoinžinerijos debesys, siekiant apsaugoti koralus nuo per didelio karščio. Be to, mokslininkai naudoja garsą, kad įvertintų rifų būklę ir pritrauktų žuvis, o povandeniniai garsiakalbiai skleidžia sveikus garsus, kad padėtų rifui pasipildyti.

Nors nėra universalaus sudėtingos koralinių rifų atkūrimo problemos sprendimo, šie novatoriški metodai suteikia vilčių dėl šių svarbių ekosistemų išlikimo ir atgimimo.

Šaltiniai:

– „The Guardian“: „Klimato kaita „didžiausia grėsmė“ senovės lobiams“, Adrienne Murray

– Autodesk.com