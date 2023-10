Naujas metodas, sukurtas tirti trumpaamžių izotopų, dalyvaujančių žvaigždžių sprogimuose, branduolines reakcijas

Mokslininkai sukūrė naują techniką, skirtą branduolinėms reakcijoms, kurios skatina žvaigždžių sprogimus, tirti. Šis metodas apima aktyviosios tikslinės laiko projekcijos kameros (AT-TPC) naudojimą kartu su magnetiniu spektrometru. Tyrimu, paskelbtu Physical Review Letters, siekiama ištirti trumpaamžius branduolius, kuriuos sunku ištirti laboratorijoje.

AT-TPC gali aptikti ir identifikuoti daleles, stebėdamas jų kelius, kai jos juda per dujų užpildytą erdvę. Kita vertus, magnetinis spektrometras surenka ir identifikuoja daleles, kurios išeina iš šios dujomis užpildytos zonos. Naudodami šį naujovišką metodą, mokslininkai sugebėjo išmatuoti svarbią reakciją, apimančią neutrono keitimąsi iš deuterio taikinio su protonu iš radioaktyvaus sviedinio, šiuo atveju deguonies-14.

Ši specifinė reakcija yra panaši į elektronų gaudymo procesą, kuris vyksta masyvių žvaigždžių sprogimo metu. Šių reiškinių supratimas yra labai svarbus, kad mokslininkai suprastų, kaip jie formuoja visatą ir prisideda prie Žemėje esančių elementų formavimosi.

Šio pradinio matavimo sėkmė atveria galimybes būsimiems trumpalaikių izotopų tyrimams, kurie yra būtini norint suprasti astronominius įvykius. Reakcijos, kurias galima ištirti naudojant šią techniką, daro didelę įtaką sprogstančių žvaigždžių ir jų sukuriamų elementų evoliucijai. Būsimuose tyrimuose bus nagrinėjamas vienas iš pagrindinių branduolinės fizikos klausimų: elementų kilmė.

Aktyvaus taikinio technikos derinys su magnetiniu spektrometru leidžia tyrinėtojams tyrinėti radioaktyvius branduolius ir modeliuoti jų elgesį žvaigždžių aplinkoje. Nacionalinėje superlaidžių ciklotronų laboratorijoje (dabar Retų izotopų pluoštų įrenginys) komanda panaudojo AT-TPC kartu su S800 magnetiniu spektrometru, kad išmatuotų krūvio mainų reakciją tarp radioaktyvaus deguonies-14 pluošto ir deuterio taikinio.

Šio tipo matavimai buvo įmanomi dėl didelio aktyvaus taikinio technikos šviesumo ir jautrumo, kai tikslinė medžiaga (šiuo atveju deuterio dujos) taip pat veikia kaip detektoriaus terpė. AT-TPC buvo užpildytas deuterio dujomis, o radioaktyvusis deguonies-14 spindulys buvo sukurtas prijungto ciklotrono įrenginiu ir įpurškiamas į kamerą. Du mažos energijos protonai, atsirandantys dėl reakcijos, buvo aptikti pagal jų pėdsakus, o azotas-14, kuris pabėgo iš tikslinio tūrio, buvo aptiktas S800 spektrometru.

Anksčiau tokie matavimai nebuvo įmanomi dėl itin mažos protonų energijos po reakcijos, todėl jų stebėjimas buvo sudėtingas naudojant kietą taikinį. Tačiau su AT-TPC mokslininkai dabar gali ištirti šią reakciją su kitais trumpalaikiais izotopais, esančiais Retų izotopų pluoštų įrenginyje.

Tyrimas atliktas bendradarbiaujant mokslininkams iš Mičigano valstijos universiteto, Santjago universiteto Ispanijoje, Mainco universitete Vokietijoje, Argonne nacionalinėje laboratorijoje ir Oak Ridge nacionalinėje laboratorijoje.

Šaltinis: S. Giraud ir kt., β+ Gamow-Teller Strengths from Unstable O14 per the (d,He2) Reaction in Inverse Kinematics, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103 / PhysRevLett.130.232301 [JAV energetikos departamentas]

