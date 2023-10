Naujas atradimas atskleidžia senovines radijo bangas iš galaktikų prieš milijardus metų

By

Naujausias astronomų atradimas atskleidė įspūdingą maždaug 8 milijardų metų senumo reiškinį: radijo bangų, sklindančių iš galaktikų susiliejimo, aptikimą. Šis atradimas tikrai nuostabus yra tai, kad tai yra seniausias žinomas įvykio, kuris ilgą laiką glumino mokslininkus, atvejis – greitas radijo pliūpsnis (FRB).

Šis sprogimas, trukęs mažiau nei milisekundę, išleido stulbinamą energijos kiekį, prilygstantį tai, ką mūsų saulė pagamina per trisdešimt metų. Australijos radijo teleskopas SKA Pathfinder, esantis Vakarų Australijoje, iš pradžių aptiko sprogimą. Vėliau Europos pietinės observatorijos labai didelis teleskopas Čilėje nustatė tikslią jo vietą.

Greitieji radijo bangų pliūpsniai, apibūdinami kaip radijo dažnio elektromagnetinės spinduliuotės rūšis, yra trumpi, bet intensyvūs energijos pliūpsniai, kurie pranoksta daugumą kitų radijo bangų šaltinių didžiulėje visatos erdvėje. Radijo bangos, turinčios ilgiausią elektromagnetinio spektro bangos ilgį, atlieka lemiamą vaidmenį įvairiuose astronominiuose stebėjimuose.

Nors tyrimo vienas iš vadovų Ryanas Shannonas iš Swinburne technologijos universiteto Australijoje lygina FRB radijo bangas su tomis, kurios naudojamos mikrobangų krosnelėse, šio sprogimo mastas yra nepalyginamas. Tiesą sakant, šio FRB išskiriamos energijos pakaktų mikrobangų krosnelėje iškepti „dubenį spragėsių, du kartus didesnio už saulę“.

Iki šio atradimo seniausias žinomas greitojo radijo pliūpsnis buvo datuojamas prieš 5 milijardus metų, todėl šis radinys buvo 3 milijardais metų senesnis. Kadangi pati visata yra maždaug 13.8 milijardo metų senumo, šis įvykis suteikia neįkainojamų įžvalgų apie ankstyvąsias galaktikos formacijų ir reiškinių stadijas.

Be to, be savo senumo, šis sprogimas taip pat yra toliausiai aptiktas tarp FRB dėl didžiulių atstumų, kuriuos astronomai turi įveikti, norėdami ištirti objektus ir įvykius iš tolimos praeities.

Stuartas Ryderis iš Macquarie universiteto Australijoje, tyrimo vienas iš vadovų, pažymi: „Dabar žinome, kad greiti radijo bangos egzistuoja daugiau nei pusę visatos amžiaus.

Nors tiksli FRB priežastis tebėra sunkiai suprantama, pagrindinė teorija rodo, kad šie sprogimai kyla iš žavingos neutroninės žvaigždės, žinomos kaip magnetaras. Šie magnetarai yra vieni ekstremaliausių objektų visatoje ir gali sukelti tokius nepaprastus energijos pliūpsnius.

Atsižvelgiant į FRB dažnį, kurių apytiksliai 100,000 XNUMX pasitaiko kasdien visoje visatoje, jų aptikimas ir tyrimas atveria didžiulį potencialą matuoti ir suprasti medžiagos pasiskirstymą didžiulėse tuštumose tarp galaktikų.

Tiesą sakant, šie sprogimai yra įdomi astronominių tyrimų riba, žadanti atskleisti naujas paslaptis apie didžiulį mūsų visatos kosminį gobeleną.

FAQ

Kas yra greiti radijo pliūpsniai?

Greitieji radijo bangų pliūpsniai (FRB) yra trumpi intensyvios radijo dažnio elektromagnetinės spinduliuotės pliūpsniai, kurie pranoksta daugumą kitų radijo bangų šaltinių visatoje. Jie trunka mažiau nei milisekundę, tačiau gali išleisti didžiulį kiekį energijos.

Kokia yra neseniai atrastų senovinių radijo bangų reikšmė?

Neseniai, maždaug prieš 8 milijardus metų, susiliejusių galaktikų atsiradusių radijo bangų atradimas yra seniausias žinomas greitųjų radijo bangų (FRB) pavyzdys. Šis atradimas atskleidžia ankstyvąsias galaktikos formacijų ir įvykių stadijas ir suteikia vertingų įžvalgų apie visatos istoriją.

Kas yra greitų radijo bangų šaltinis?

Nors tikslus FRB šaltinis lieka neaiškus, viena vyraujanti teorija rodo, kad jie kilę iš ekstremalios neutroninės žvaigždės, vadinamos magnetaru. Šie magnetarai turi galimybę generuoti intensyvius energijos pliūpsnius, pastebėtus FRB.

Kaip dažni greiti radijo pliūpsniai?

Apskaičiuota, kad greiti radijo pliūpsniai įvyksta maždaug 100,000 50 kartų per dieną kažkur visatoje. Tačiau aptiktų FRB skaičius yra palyginti mažas – tik apie XNUMX, įskaitant neseniai atrastą senovinį sprogimą, atsekami iki jų kilmės galaktikos.