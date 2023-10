Tyrėjai daro pažangą paversdami deimantus kvantiniais simuliatoriais

By

Mokslininkai iš Vašingtono universiteto Sent Luise padarė didelę pažangą paversdami deimantus kvantiniais simuliatoriais, rodo tyrimas, paskelbtas Physical Review Letters. Vadovaujama fizikos docento Chong Zu, komanda panaudojo deimantus kaip kvantinę sistemą, bombarduodama juos azoto atomais, kad sukurtų kristalų struktūros trūkumus. Tada šie trūkumai buvo užpildyti elektronais, turinčiais kvantines savybes, tokias kaip sukimasis ir magnetizmas.

Naudodami šią netobulą kristalų struktūrą, mokslininkai sugebėjo imituoti sudėtingą kvantinę dinamiką – neįtikėtinai sudėtingą užduotį klasikiniams kompiuteriams. Kvantinės sistemos turi eksponentiškai didėjančius matmenis su kiekviena pridėta dalele, todėl jas sunku imituoti naudojant tradicinius skaičiavimo metodus. Tačiau sukūrusi valdomą kvantinę sistemą deimantuose, komanda galėjo tiesiogiai imituoti kvantinius reiškinius ir stebėti rezultatus.

Zu ir jo komandos sukurta sistema sugebėjo išlaikyti stabilumą iki 10 milisekundžių, o tai yra ilgas laiko tarpas kvantiniame pasaulyje. Skirtingai nuo kitų kvantinių simuliatorių, kuriems reikalinga itin žema temperatūra, ši deimantų pagrindu sukurta sistema veikia kambario temperatūroje. Siekdami išvengti termoizavimo, kai sistema sugeria pernelyg didelę energiją ir praranda savo unikalias kvantines savybes, mokslininkai pakankamai greitai valdė sistemą, kad atidėtų šį procesą ir išlaikytų stabilumą.

Ši deimantų pagrindu sukurtų kvantinių treniruoklių pažanga atveria naujas galimybes tirti daugelio kūnų kvantinę fiziką, numatyti atsirandančius reiškinius ir kurti vis jautresnius kvantinius jutiklius. Kuo ilgiau kvantinė sistema gali išlaikyti savo kvantinę būseną, tuo didesnis jos jautrumas. Zu ir jo komanda bendradarbiauja su kitais mokslininkais, siekdami įgyti naujų įžvalgų įvairiose disciplinose, įskaitant fiziką, žemės mokslus ir biologiją.

Šis tyrimas parodo deimantų, kaip vertingo išteklių, potencialą kvantinio skaičiavimo ir modeliavimo srityje. Išnaudodami šių kristalų kvantines savybes, mokslininkai gali toliau tyrinėti sudėtingą kvantinio pasaulio veikimą ir plėtoti praktinius pritaikymus įvairiose srityse.

Nuoroda:

Guanghui He ir kt., Quasi-Floquet Prethermalization in a Disordered Dipolar Spin Ensemble in Diamond, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103 / PhysRevLett.131.130401

šaltinis:

Vašingtono universitetas, Sent Luisas