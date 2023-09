Tyrimai rodo, kad žmogaus sukurti tvenkiniai gali būti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija

By

Nauji Kornelio universiteto tyrimai atskleidžia, kad žmogaus sukurti tvenkiniai daro didelę įtaką šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai. Du susiję tyrimai, kuriuos atliko Kornelio mokslininkai, pradeda kiekybiškai įvertinti žmogaus sukurtų ir natūralių tvenkinių poveikį pasauliniam šiltnamio efektą sukeliančių dujų biudžetui, suteikdami vertingų įžvalgų apie temą, kuri nėra gerai suprantama.

Tyrimai parodė, kad sudėjus žmogaus sukurtų tvenkinių išmetamų teršalų kiekį ir anglies saugojimą, tvenkiniai gali išmesti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Ankstesni skaičiavimai rodo, kad tvenkiniai, kurie apibrėžiami kaip 5 hektarų ar mažesni vandens telkiniai, gali sudaryti 5% viso pasaulio metano emisijų. Tačiau be tikslių matavimų daugelyje tvenkinių šis procentas gali svyruoti nuo pusės iki dvigubo apskaičiuoto kiekio. Be to, yra riboti anglies laidojimo tvenkiniuose rodikliai.

Viename tyrėjų atliktame tyrime daugiausia dėmesio buvo skiriama anglies kiekiui, sukauptam 22 specialiai atrinktuose tvenkiniuose. Tyrėjai ištyrė ankstesnę valdymo veiklą ir išmatavo nuosėdų storį bei anglies kiekį tvenkiniuose. Jie nustatė, kad anglies laidojimo greitį tvenkiniuose įtakojo tokie veiksniai kaip vandens augalai, žuvys ir maistinių medžiagų kiekis. Tyrimas taip pat atskleidė, kad tiek natūralūs, tiek žmogaus sukurti tvenkiniai visame pasaulyje sugeria didelį anglies kiekį, o tai rodo, kad anglies sekvestracija tvenkiniuose yra nepakankamai įvertinta.

Antrajame tyrime buvo tiriamas sezoninis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas iš konkrečių Kornelio eksperimentinių tvenkinių. Metanas, stiprios šiltnamio efektą sukeliančios dujos, sudarė didžiąją dalį išmetamų dujų. Tyrimas taip pat pabrėžė dažno mėginių ėmimo svarbą siekiant tiksliai atsižvelgti į šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iš tvenkinių.

Apskritai šie tyrimai rodo, kad tvenkiniai turi įtakos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui ir anglies saugojimui. Nors šiuo metu tvenkiniai gali išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas dėl išmetamo metano, mažinant metano emisiją jie gali tapti grynaisiais absorbentais. Išvadose taip pat siūloma naudoti burbuliatorius arba povandeninius cirkuliacinius siurblius, siekiant sumažinti metano emisiją tvenkiniuose.

Tolesni tyrimai ir tvenkinių vaidmens šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoje supratimas yra labai svarbūs norint tiksliai modeliuoti ir prognozuoti klimatą.

