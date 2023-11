Įspūdingos supernovos liekanos 1E 0102.2–7219 savybės, kurias atskleidė astronomai

By

Neseniai atliktas tyrimas, kurį atliko tarptautinė astronomų komanda, naudodama Australijos teleskopo kompaktinį matricą (ATCA) ir Atakamos didelį milimetrų/submilimetrų masyvą (ALMA), suteikė naujų įžvalgų apie supernovos liekanos, žinomos kaip 1E 0102.2–7219, savybes ir pobūdį. Paskelbtas Karališkosios astronomijos draugijos žurnale „Mėnesiniai pranešimai“, tyrimas atskleidžia įspūdingus šios kosminės struktūros bruožus.

Supernovos liekanos (SNR) yra ekspansyvios ir išsklaidytos struktūros, atsirandančios dėl supernovos sprogimo. Šiuos likučius sudaro sprogimo metu išmestos medžiagos, taip pat tarpžvaigždinės medžiagos, nuneštos sprogusios žvaigždės sukeltos smūgio bangos.

1E 0102.2–7219, dar žinomas kaip E0102, yra jaunas branduolio žlugimo SNR, esantis Mažajame Magelano debesyje (SMC) – nykštukinėje galaktikoje, besisukančioje aplink Paukščių Taką. Dėl savo ryškios, žiedo formos struktūros ir išorinio krašto, sekančio į priekį judančią sprogimo bangą, E0102 patraukė tyrėjų susidomėjimą nuo pat atradimo 1981 m. Ankstesni stebėjimai apskaičiavo, kad E0102 amžius yra maždaug 1,738 metai. Manoma, kad sprogusios žvaigždės pirmtakų masė yra nuo 32 iki 50 Saulės masių.

Norėdami gauti daugiau įžvalgų, astronomų komanda, vadovaujama Rami ZE Alsaberi iš Vakarų Sidnėjaus universiteto Penrith, Australijoje, įdarbino ATCA ir ALMA, kad stebėtų E0102 didelės skiriamosios gebos ir jautrumo.

Jų stebėjimai atskleidė, kad E0102 turi žiedą primenančią morfologiją, kurios vidutinis spindulys yra maždaug 20.2 šviesmečio, kartu su tilto struktūra. Pažymėtina, kad centrinėje E0102 dalyje buvo būdingas horizontalus tiltas arba strypas.

Tyrėjai taip pat išsiaiškino, kad E0102 spektrinis indeksas, apibūdinantis radijo spinduliuotės elgseną įvairiais bangos ilgiais, vidutinė vertė buvo -0.54. Atidesnė analizė parodė, kad vidiniame ir išoriniame spinduliuose spektrinis indeksas buvo statesnis (apie -0.6), o tarpiniuose spinduliuose buvo stebimi plokšti gradientai. Ryškiausias radijo spinduliavimas buvo pastebėtas šiaurės rytinėje E0102 dalyje.

Svarbu tai, kad stebėjimai atskleidė poliarizuotus regionus E0102 apvalkale, kurių vidutinė dalinė poliarizacija yra 7% ir 12%, esant atitinkamai 5,500 ir 9,000 MHz dažniams. Šie matavimai leido astronomams apskaičiuoti regėjimo linijos magnetinio lauko stiprumą, kuris buvo nustatytas kaip 44 μG, esant 65±5 μG išlyginimo laukui.

Kalbant apie aplinką, supančią E0102, mokslininkai nustatė neutralaus atominio vandenilio (HI) debesį, esantį link likučio, kurio greičio diapazonas yra maždaug 160–180 km/s. Be to, į ertmę panaši struktūra buvo pastebėta esant 163.7–167.6 km/s greičiui.

Apibendrinant galima pasakyti, kad išsami tyrėjų atlikta analizė patvirtino, kad E0102 savybės atitinka tas, kurios paprastai yra susijusios su jaunų supernovų liekanomis. Jie taip pat pažymėjo, kad santykinai maža integruota linijinė šios liekanos poliarizacija rodo didelį turbulencijos laipsnį.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

K: Kas yra supernovos liekana?

A: Supernovos likučiai yra difuzinės, besiplečiančios struktūros, atsirandančios dėl supernovos sprogimo. Jas sudaro sprogimo metu išmestos medžiagos ir tarpžvaigždinė medžiaga, kurią nunešė sprogusios žvaigždės sukelta smūgio banga.

Kl.: kur yra 1E 0102.2–7219?

A: 1E 0102.2–7219, taip pat žinomas kaip E0102, yra Mažajame Magelano debesyje (SMC), kuris yra nykštukinė galaktika, besisukanti aplink Paukščių Taką.

Kl.: Ką neseniai atliktas tyrimas atskleidė apie E0102?

A: Tyrimas atskleidė, kad E0102 morfologija yra panaši į žiedą su tilto struktūra centrinėje dalyje. Likutis taip pat rodo poliarizuotus regionus, o išmatuota vidutinė dalinė poliarizacija yra 7% ir 12%, esant atitinkamai 5,500 ir 9,000 MHz dažniams.

Kl .: koks yra E0102 regėjimo linijos magnetinio lauko stiprumas?

A: Apskaičiuota, kad E0102 regėjimo linijos magnetinio lauko stipris yra 44 μG, o išlyginimo laukas – 65±5 μG.

K: Koks yra E0102 amžius?

A: Ankstesni stebėjimai apskaičiavo, kad E0102 amžius yra maždaug 1,738 metai.

K: Kokia yra pastebėtos ertmę primenančios struktūros aplink E0102 reikšmė?

A: Į ertmę panaši struktūra, esant 163.7–167.6 km/s greičiui, rodo, kad aplink E0102 yra atskira sritis, kurioje koncentruojasi neutralus atominis vandenilis (HI).

(Šaltinis: Karališkosios astronomijos draugijos mėnesiniai pranešimai (2023). DOI: 10.1093/mnras/stad3300)