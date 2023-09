NASA Marso deguonies eksperimentas generuoja deguonį Raudonojoje planetoje

By

NASA paskelbė apie svarbų etapą savo planuose dėl ilgalaikio gyvenimo Marse. Kosmoso agentūros Marso deguonies naudojimo vietoje eksperimentas (MOXIE) sėkmingai pagamino pakankamai deguonies, kad galėtų išlaikyti mažą šunį 10 valandų Raudonojoje planetoje. MOXIE, maždaug 40 svarų mikrobangų krosnelės dydžio prietaisas, buvo pritvirtintas prie 2021 m. vasario mėn. Marse nusileidusio marsaeigio „Perseverance“.

Daugiau nei dvejus metus MOXIE stengėsi iš Marso atmosferos išgauti deguonies pėdsakus. Naudodamas elektrocheminį procesą, jis atskiria vieną deguonies atomą nuo kiekvienos atmosferoje esančios anglies dioksido molekulės. Marso atmosferą sudaro 95 % anglies dioksido, 3 % azoto, 1.6 % argono ir nedidelio deguonies kiekio.

Pagrindinis MOXIE tikslas yra sukurti technologijas, kurios gali gaminti kvėpuojantį orą ir raketinį kurą būsimiems astronautams. Per visą savo misiją MOXIE sėkmingai pagamino 122 gramus deguonies, o tai prilygsta kiekiui, kurį mažas šuo suvartoja per 10 valandų. Pasiekęs didžiausią efektyvumą, prietaisas pagamino 12 gramų deguonies per valandą ir viršijo pradinį NASA tikslą.

NASA administratoriaus pavaduotoja Pam Melroy išreiškė susižavėjimą dėl MOXIE sėkmės ir pareiškė, kad „įmanoma išgauti deguonį iš Marso atmosferos, deguonies, kuris galėtų padėti būsimiems astronautams tiekti kvėpuojamą orą arba raketinį kurą“. Ji pabrėžė Marse ir Mėnulyje esančių išteklių panaudojimo technologijų kūrimo svarbą, nes tai sudarytų sąlygas ilgalaikiam mėnulio buvimui, tvirtai Mėnulio ekonomikai ir galiausiai paremtų žmonių Marso tyrinėjimus.

Šis MOXIE pasiekimas yra reikšmingas žingsnis į priekį NASA ambicijų vykdyti pilotuojamas misijas į Marsą. MOXIE sukurta technologija gali būti labai svarbi užtikrinant būsimų astronautų išlikimą ir tvarumą Raudonojoje planetoje.

