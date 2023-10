Rusija planuoja naują kosminę stotį iki 2027 m

By

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas išdėstė planus statyti naują kosminę stotį, kuri iki 2027 metų pakeis senstančią Tarptautinę kosminę stotį (TKS), nepaisant pastarojo meto nesėkmių. Toks sprendimas priimtas, nes Rusija siekia išlaikyti nuolatinį žmogaus buvimą kosmose ir užtikrinti sklandų perėjimą nuo TKS prie naujos orbitinės platformos.

Naujos Rusijos kosminės stoties sukūrimas tapo svarbiausiu šalies kosmoso agentūros „Roscosmos“ prioritetu. Putinas pabrėžė sklandaus perėjimo būtinybę ir pareiškė, kad „siekiama, kad nebūtų spragų, kad darbas neatsiliktų nuo TKS išteklių išeikvojimo“.

Nors finansavimo problemos, korupcijos skandalai ir kitos nesėkmės pastaraisiais metais kankino Rusijos kosmoso pramonę, V. Putinas į ateitį žiūri optimistiškai. Jis pripažino Luna-25 modulio avariją Mėnulio paviršiuje per pirmąją misiją per kelis dešimtmečius ir pavadino tai „neigiama patirtimi“, bet pažadėjo iš to pasimokyti.

Siekdamas išspręsti nuolatinius iššūkius, V. Putinas paragino valdžios institucijas spręsti mažų atlyginimų kosmoso pramonėje problemą ir paskatinti užsienio specialistus prisidėti savo patirtimi. Jis taip pat skatino aktyvesnį privataus verslo dalyvavimą, kad paskatintų naujoves ir pažangų kosmoso tyrinėjimą.

TKS, įkurta 1988 m. bendradarbiaujant JAV ir Rusijai, buvo numatyta nutraukti 2024 m. Tačiau NASA mano, kad stotis gali tęsti veiklą iki 2030 m. Putino pranešimas pabrėžia Rusijos įsipareigojimą išlaikyti buvimą kosmose ir užtikrinti sklandus perėjimas į naują stotį.

DUK:

K: Kodėl Rusija planuoja pakeisti TKS?

A: Rusija ketina pakeisti TKS, kad išlaikytų nuolatinį žmogaus buvimą kosmose ir užtikrintų sklandų perėjimą.

K: Kada naujoji Rusijos kosminė stotis bus į orbitą?

A: Pasak prezidento Putino, pirmasis naujosios kosminės stoties segmentas turėtų būti orbitoje iki 2027 m.

Klausimas: Su kokiais iššūkiais susidūrė Rusijos kosmoso pramonė?

A: Rusijos kosmoso pramonė susidūrė su finansavimo problemomis, korupcijos skandalais ir pastaruoju metu patirtomis nesėkmėmis, tokiomis kaip Luna-25 modulio katastrofa.

Klausimas: Kiek laiko TKS veiks?

A: Nors iš pradžių planuota, kad jos eksploatavimas bus nutrauktas 2024 m., NASA apskaičiavo, kad TKS gali tęsti veiklą iki 2030 m.