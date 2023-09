Retų karštos plazmos srautų zondavimas viršutinėje atmosferoje

Netoli Žemės ašigalių auroros yra įprastas vaizdas, viršutiniuose atmosferos sluoksniuose rodomas spalvingas šviesos šou, kurį sukelia saulės vėjo ir planetos magnetosferos sąveika. Tačiau arčiau pusiaujo gali atsirasti kitoks atmosferos reiškinys: subauroraliniai jonų dreifai (SAID).

SAID įvykiai apima greitą karštos plazmos srautą į vakarus per jonosferą. Šie įvykiai buvo siejami su matomomis dangaus struktūromis, tokiomis kaip stabilūs auroraliniai raudonieji (SAR) lankai ir stiprus šiluminės emisijos greičio padidėjimas (STEVE). Paprastai SAID įvykiai įvyksta nuo sutemų iki vidurnakčio, tačiau buvo atvejų, kai SAID srautai buvo aptikti po vidurnakčio.

Neseniai žurnale „Journal of Geophysical Research: Space Physics“ paskelbtame tyrime mokslininkai daugiausia dėmesio skyrė 15 SAID įvykių po vidurnakčio, aptiktų netoli Pietų Amerikos 2013 m. Analizuodami duomenis iš įvairių šaltinių, įskaitant palydovines programas ir auroralinio aktyvumo matavimus, jie ištyrė charakteristikas ir šių retų įvykių formavimas.

Tyrėjai nustatė, kad po vidurnakčio SAID įvykiai, panašūs į įvykius prieš vidurnaktį, yra sudėtingos jonosferos sąlygų ir geomagnetinės dinamikos sąveikos rezultatas. Sąveika apima elektrinių laukų susidarymą ir bangų ir dalelių sąveiką, kurios veikia kaip vietiniai šilumos šaltiniai.

Šie atradimai pagerina supratimą apie viršutinės atmosferos plazmos dinamiką ir jų potencialą sutrikdyti radaro signalus palydoviniam sekimui ir kitoms svarbioms programoms. Tolesni šios srities tyrimai galėtų suteikti vertingų įžvalgų apie tai, kaip SAID įvykiai ir su jais susiję reiškiniai gali paveikti Žemės atmosferą.

Šaltinis: Ildiko Horvath ir kt., Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) Developed in the Postmidnight (1–4) Magnetic Local Time Sector 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677