„Nerf Blaster Design“ iššauna 100 smiginio per sekundę

„Nerf“ entuziastams, ieškantiems geresnės sprogdinimo patirties, „pasidaryk pats“ dizaineris, žinomas kaip [3DprintedLife], sėkmingai sukūrė visiškai automatinį sprogdinimo įrenginį, kuris viršija standartinių „Nerf“ žaislų apribojimus. Šio naujoviško dizaino tikslas – pasiekti nepaprastą 100 smiginių per sekundę šaudymo greitį, išlaikant geresnį smūgiavimą ir tikslumą.

Norint pasiekti norimą našumą, blasteris naudoja pusiau ilgį smiginį, kuris, kaip žinoma, pasižymi geresnėmis skrydžio charakteristikomis, kai paleidžiamas didelio galingumo sprogdintuvais. Šiuos smiginius varo diržai, varomi galingų variklių, panašiai kaip ratų sprogdintojų mechanika. Šoviniai kraunami į būgno dėtuvės su slankikliais, kurie efektyviai stumia strėles į besisukančius ratus.

Tačiau 100 strėlių per sekundę šaudymo greitis buvo didelis iššūkis. Konstravimo metu dizaineris susidūrė su tokiomis kliūtimis kaip susmulkinti smiginiai ir dėtuvės, išstumiančios dalis. Kruopščiai kartojant ir tobulinant dizainą šios problemos buvo palaipsniui įveikiamos. Rezultatas – sprogdiklis, kuris patikimai paleidžia smiginį iš dėtuvės, įspūdingu greičiu stumdamas juos žemyn.

Tiems, kurie domisi blasterio dizaino subtilybėmis, failus galima rasti per OnShape. Be to, buvo bendrinami vaizdo įrašai, demonstruojantys blasterio greito šaudymo galimybes, suteikiant žiūrovams galimybę pamatyti įspūdingą smiginio išmetimą.

Anksčiau buvo matyti kiti Nerf blasterių dizainai ir modifikacijos, demonstruojantys Nerf entuziastų bendruomenės atsidavimą ir kūrybiškumą.

