Poliarinio žiedo galaktikų atradimas atskleidžia galaktikos struktūras

Galaktikos būna įvairių formų, o mūsų supratimas apie jas keitėsi, kai išplečiame savo stebėjimus už regėjimo spektro ribų. Poliarinio žiedo galaktikos (PRG) yra unikalus galaktikų tipas, kuriam būdingas išorinis dujų ir žvaigždžių žiedas, kuris yra pakreiptas statmenai galaktikos plokštumai. Šie žiedai, dažniausiai sudaryti iš difuzinių vandenilio dujų, paprastai matomi tik radijo bangų ilgiais.

Nors poliarinio žiedo galaktikos pirmą kartą buvo atrastos 1978 m., šių galaktikos struktūrų formavimosi procesas tebėra paslaptis. Viena teorija teigia, kad žiedai atsirado dėl galaktikos susidūrimų, kai susidūrusių galaktikų vandenilio dujos išsiskiria poliniu lygiu. Todėl buvo manoma, kad poliarinio žiedo galaktikos buvo retos. Tačiau neseniai atliktas galaktikų tyrimas, atliktas kaip WALLABY projekto dalis, rodo, kad PRG gali būti dažniau nei manyta anksčiau.

WALLABY projektu, kuris reiškia Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind Survey, siekiama sukurti didelės raiškos neutralaus vandenilio žemėlapį Pietų pusrutulio danguje. Atlikus tarpgalaktinių dujų ir vandenilio, supančių galaktikas, žemėlapius, tyrimas suteikia vertingų įžvalgų apie šių kosminių objektų struktūras. Pradiniame tyrimo etape buvo suplanuota apie 600 galaktikų ir identifikuotos dvi polinio žiedo galaktikos.

Remiantis šiais duomenimis, manoma, kad 1–3 % WALLABY tirtų galaktikų turės poliarinio žiedo struktūras. Baigus tyrimą gali būti, kad bus atrasta šimtai poliarinio žiedo galaktikų, o tai žymiai padidins mūsų žinias apie šias paslaptingas galaktikos formacijas. Be to, per šį projektą surinktų duomenų gausa leis astronomams giliau suprasti, kaip formuojasi ir vystosi šios ypatingos galaktikos. Tai taip pat gali suteikti vertingų įžvalgų apie tamsiosios medžiagos ir galaktikų sąveiką.

Apskritai, poliarinio žiedo galaktikų atradimas ir vykdomas WALLABY projektas yra daug žadantis būdas tyrinėti paslėptas galaktikos struktūras ir atskleisti visatos paslaptis.

Apibrėžimai:

– Poliarinio žiedo galaktikos (PRG): spiralinės arba elipsės formos galaktikos, kurių išorinis žiedas iš dujų ir žvaigždžių, pakreiptų maždaug statmenai galaktikos plokštumai.

– WALLABY: „Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind Survey“ – projektas, kuriuo siekiama sukurti didelės raiškos neutralaus vandenilio žemėlapį Pietų pusrutulio danguje.

Šaltiniai:

– Deg, N. ir kt. „WALLABY bandomasis tyrimas: potencialios poliarinio žiedo galaktikos NGC 4632 ir NGC 6156“. Karališkosios astronomijos draugijos mėnesiniai pranešimai 525.3 (2023): 4663-4684.