Modifikuota gravitacijos teorija rodo, kad devintoji planeta gali neegzistuoti

Tyrėjai Harshas Mathuras ir Katherine Brown pasiūlė, kad išorinėje Saulės sistemoje pastebėtas orbitos anomalijas, paskatinusias ieškoti devintosios planetos, būtų galima paaiškinti pakeistu gravitacijos dėsniu. Modifikuota teorija, žinoma kaip modifikuota Niutono dinamika (MOND), leidžia manyti, kad Niutono gravitacijos dėsnis galioja iki tam tikro taško, po kurio perima kitoks gravitacinis elgesys.

MOND sėkmingai paaiškino stebėjimus galaktikos masteliuose ir kai kurie mokslininkai laiko jį tamsiosios medžiagos alternatyva. Tačiau Mathuras ir Brownas norėjo ištirti jo poveikį išorinei saulės sistemai po to, kai astronomai paskelbė apie devintosios planetos galimybę 2016 m.

Kai tyrėjai nubraižė objektų orbitas iš potencialaus devintosios planetos duomenų rinkinio, palyginti su Paukščių Tako galaktikos gravitaciniu lauku, jie nustatė stulbinamą suderinimą. Pasak MOND, per milijonus metų kai kurie išorinės Saulės sistemos objektai susilygintų su galaktikos gravitaciniu lauku.

Nors dabartinis duomenų rinkinys yra mažas ir negalima atmesti kitų galimybių, tyrime pabrėžiamas išorinės saulės sistemos potencialas būti gravitacijos bandymų ir pagrindinių fizikos problemų tyrimo laboratorija.

Apskritai šis tyrimas ginčija devintosios planetos egzistavimą išorinėje saulės sistemoje ir rodo, kad pastebėtas orbitos anomalijas galima paaiškinti modifikuota gravitacine teorija.

Šaltinis: Case Western Reserve University

Apibrėžimai:

– Modifikuota Niutono dinamika (MOND): modifikuota gravitacijos teorija, siūlanti Niutono gravitacijos dėsnį, galioja iki taško, po kurio perima kitoks gravitacinis elgesys.

– Tamsioji medžiaga: hipotetinė materijos forma, kuri turėtų gravitacinį poveikį, bet neskleidžia jokios šviesos.

– Paukščių Takas: galaktika, kurioje yra mūsų saulės sistema.

(Šaltinis: Katherine Brown ir kt., Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis, The Astronomical Journal (2023))