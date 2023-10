Orionidų meteorų lietus: įspūdingas dangaus įvykis

By

Orionidų meteorų lietus, kurį NASA apibūdino kaip vieną gražiausių metų liūčių, artimiausiomis dienomis pasieks piką. Orionidų meteorai, žinomi dėl savo ryškumo ir greičio, skrieja stulbinančiu 148,000 41 mylių per valandą arba XNUMX mylių per sekundę greičiu. Kai kurie iš šių meteorų palieka švytinčius traukinius, pagamintus iš šiukšlių, papildydami dangaus vaizduotę.

NASA teigimu, meteorus įrėmins kai kurios ryškiausios žvaigždės naktiniame danguje, suteikdamos įspūdingą foną stebėtojams. Dušas prasidėjo rugsėjo 26 d. ir tęsis iki lapkričio 22 d., tačiau pikas numatomas spalio 21 d. Per šį laiką žiūrovai danguje be mėnulio gali tikėtis pamatyti maždaug 23 meteorus per valandą.

Orionidų meteorų lietus vyksta kasmet, kai Žemė praeina per kosmosą, užpildytą Halio kometos nuolaužomis. Šios nuolaužos, sudarytos iš kometos dulkių dalelių, yra atsakingos už šviesos ruožus, matomus kaip meteorus, kai jie susiduria su Žemės atmosfera.

Norint stebėti Orionidų meteorų lietų, geriausia rasti vietą toliau nuo šviesos šaltinių. Prireikia maždaug 30 minučių, kol akys prisitaiko prie tamsos, todėl meteorai yra geriau matomi. Šiauriniame pusrutulyje rekomenduojama gulėti ant nugaros pėdomis į pietryčius, o pietiniame pusrutulyje patartina nukreipti kojas į šiaurės rytus.

Nustačius Oriono žvaigždyną, iš kurio kilo meteorų lietaus pavadinimas, stebėtojai bus nukreipti į spinduliuojantį dangaus tašką. Tačiau norint pamatyti įspūdingesnį vaizdą, geriausia žiūrėti bent 45–90 laipsnių kampu nuo Oriono, nes taip meteorai atrodys ilgesni ir įspūdingesni.

Po spalio mėnesio astronomijos entuziastai gali laukti Leonido meteorų lietaus lapkritį. Leonidai, kuriuos sukėlė Tempel-Tuttle kometos nuolaužos, trumpam sutaps su Orionidais, kol lapkričio 18 d.

Meteorų lietaus grožis slypi stebint dangaus objektų sąveiką su Žemės atmosfera. Tai yra mūsų visatos platybės ir didybės priminimas. Taigi, pasižymėkite savo kalendorius ir pasiruoškite būti nustebinti Orionidų meteorų lietaus spindesio!

Apibrėžimai:

Orionidų meteorų lietus: metinis meteorų lietus, atsirandantis, kai Žemė praeina per Halio kometos paliktą šiukšlių taką.

Halio kometa: garsi periodinė kometa, kuriai reikia maždaug 76 metų, kad apsuktų saulę.

Spinduliavimo taškas: dangaus taškas, iš kurio, atrodo, kyla meteorai meteorų lietuje.

Šaltiniai:

– NASA

– Amerikos meteorų draugija