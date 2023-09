Astrofotografai užfiksuoja nuostabius Nishimura kometos vaizdus

Astrofotografai iš viso pasaulio užfiksavo kvapą gniaužiančius Nishimura kometos vaizdus, ​​kai ji praskrieja per mūsų saulės sistemą. Ši kometa, kurią 2023 m. rugpjūtį atrado astronomas mėgėjas Hideo Nishimura, patraukė dėmesį dėl savo nepaprasto matomumo. Atrasti kometą naudojant įprastą DSLR kamerą yra gana didelis žygdarbis, nes dauguma kometų dabar randami su automatizuotais teleskopais.

Per pastarąsias kelias savaites kometų entuziastai ir astrofotografai atidžiai stebėjo Nishimura kometą, todėl buvo padarytos neįtikėtinos nuotraukos. Kometai artėjant prie artimiausio taško Žemei rugsėjo 12 d., o po to rugsėjo 17 d. – artimiausiai saulei, ateinančios kelios savaitės yra daug žadančios stebėti šį dangaus reiškinį. Šiuo metu Liūto žvaigždyne esančią kometą galima pamatyti ankstyvomis ryto valandomis prieš saulėtekį.

Norėdami pamatyti Nishimura kometą, prieš aušrą žiūrėkite į rytus. Žvaigždžių stebėjimo programa gali padėti nustatyti kometos vietą, o žiūronai ar teleskopas suteiks aiškesnį vaizdą. Turint mažesnius ir vidutinio dydžio teleskopus, galima tikėtis pamatyti neryškų, žalsvą rutulį. Tačiau naudojant galingesnę optiką, galbūt pavyks atskirti kometos uodegą.

Kometa Nishimura jau suteikė astrofotografams užburiančių akimirkų. Michaelas Jägeris, žinomas kometų medžiotojas, visą rugsėjį užfiksavo nuostabius vaizdus, ​​​​įskaitant atjungimo įvykį, kurį sukėlė saulės vėjo proveržis. Stuartui Atkinsonui taip pat pavyko užfiksuoti aiškiai apibrėžtą šakutę kometos uodegoje. Lorenzo Di Cola paveikslėlyje pagrįstai pavaizduota, ką gali tikėtis kiemo dangaus stebėtojai, naudodami žiūronus ar mažus teleskopus.

Jei jus domina kometų medžioklė ar dangaus objektų vaizdų fiksavimas, yra įvairių išteklių. Mūsų geriausių žiūronų ir teleskopų vadovas gali padėti rasti jūsų poreikius atitinkančią įrangą. Be to, tiems, kurie domisi astrofotografija, pateikiame vadovą, kaip fotografuoti kometas, taip pat rekomendacijas dėl fotoaparatų ir objektyvų.

So, if you are lucky enough to snap a photo of Comet Nishimura, don’t hesitate to share it with us at [email protected].

