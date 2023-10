Klimato kaitos ir aprūpinimo maistu ateitis: bendradarbiaujantis kosmoso projektas

By

Dėl neatidėliotinų pasaulinių klimato kaitos ir aprūpinimo maistu problemų Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE), JAV (JAV), Indija ir Izraelis pradeda naujovišką kosmoso projektą, galintį pakeisti pasaulio atsaką į šiuos iššūkius. Šia bendradarbiavimo iniciatyva, žinoma kaip I2U2, siekiama pateikti daugybę mokslinių duomenų, kurie padės šalims sušvelninti visuotinio atšilimo padarinius ir spręsti maisto trūkumo problemą.

Atviros prieigos prie mokslinės informacijos principu grindžiamu projektu siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir investicijų galimybes. Panaudojus keturių šalių partnerių kosmoso stebėjimo duomenis ir pajėgumus, projektu siekiama sukurti unikalų įrankį politikos formuotojams, institucijoms ir verslininkams spręsti aplinkos ir klimato kaitos iššūkius.

Kol konkrečios detalės dar kuriamos, projekto tikslas – dalytis duomenimis ir juos analizuoti pateikiant bendrą deklaraciją. Šios bendradarbiavimo pastangos suteikia puikią galimybę bendrai kovoti su klimato krize. Per I2U2 šalys partnerės jau pradėjo ieškoti naujų verslumo ir inovacijų kelių. Šios pastangos paskatino sudaryti susitarimus, skatinančius bendradarbiavimą kosmose ir atvėrė duris gilesniems prekybiniams ir komerciniams ryšiams tarp susijusių šalių.

Be to, JAE vaidina pagrindinį vaidmenį tobulinant kosmoso tyrinėjimus. 2019 metais į Tarptautinę kosminę stotį išsiuntę savo pirmąjį astronautą Hazza Al Mansouri ir 2020 metais sėkmingai paleidę zondą Hope į Marsą, JAE ir toliau daug investuoja į savo kosmoso programą. Emyratų astronautas Sultonas Al Neyadi neseniai grįžo iš šešių mėnesių misijos į TKS ir tapo pirmuoju žmogumi iš arabų pasaulio, atlikusiu kosminį pasivaikščiojimą. JAE planuoja ir toliau didinti savo kosmoso pajėgumus per ateinantį dešimtmetį į privatų kosmoso sektorių investuodami daugiau nei 3 mlrd. Dh (816 mln. USD).

Be kosminio projekto, JAE ir JAV bendradarbiavo vykdant Žemės ūkio inovacijų misiją (Klimato tikslas), kurios pagrindinis dėmesys skiriamas klimato požiūriu pažangiam žemės ūkiui ir maisto sistemų naujovėms. Šia bendra iniciatyva siekiama atkreipti dėmesį į klimato kaitos poveikį pasauliniam badui sutelkiant investicijas į tvarią žemės ūkio praktiką.

Apskritai I2U2 projektas pabrėžia tarptautinio bendradarbiavimo potencialą sprendžiant neatidėliotinas klimato kaitos ir aprūpinimo maistu problemas. Išnaudodama kosmoso technologijų galimybes, ši iniciatyva gali pakeisti šalių atsaką į aplinkosaugos iššūkius.