Superkompiuterių modeliavimas atskleidžia Saturno žiedų ir mėnulių kilmę

Neseniai „The Astrophysical Journal“ paskelbtame tyrime panaudotas superkompiuterinis modeliavimas, siekiant paaiškinti Saturno žiedų kilmę. NASA, Durhamo universiteto ir Glazgo universiteto atliktas tyrimas rodo, kad žiedai galėjo susidaryti iš dviejų mažesnių ledinių mėnulių, susidūrusių ir subyrėjusių prieš kelis šimtus milijonų metų, nuolaužų. Šie pirmtakai būtų savo dydžiu panašūs į dabartinius Saturno palydovus Dione ir Rhea. Kai kurios šio susidūrimo šiukšlės taip pat galėjo prisidėti prie dabartinių Saturno palydovų susidarymo.

Šią naują įžvalgą apie Saturno žiedų kilmę leido surinkti duomenys, kuriuos surinko erdvėlaivis Cassini, kuris 13 metų tyrinėjo Saturną ir jo sistemas. Cassini matavimai parodė, kad žiedai daugiausia sudaryti iš ledo ir nuo tada, kai susidarė, susikaupė labai mažai dulkių. Tai rodo, kad žiedai susiformavo palyginti neseniai Saulės sistemos istorijoje.

Norėdami toliau tirti žiedų susidarymą, tyrėjų komanda naudojo COSMA superkompiuterį Durhamo universiteto DiRAC įrenginyje. Jie atliko hidrodinaminius modeliavimus, kurių skiriamoji geba buvo daugiau nei 100 kartų didesnė nei ankstesniuose tyrimuose. Modeliuodami skirtingus susidūrimus tarp pirmtakų mėnulių, mokslininkai įgijo vertingų įžvalgų apie Saturno sistemos istoriją.

Modeliavimas atskleidė, kad smūgis tarp ledinių mėnulių šalia Saturno galėjo nusiųsti pakankamai medžiagos, kad susidarytų žiedai. Šis scenarijus natūraliai veda prie ledo turtingų žiedų susidarymo, nes uoliena susidūrusių kūnų šerdyje yra išsklaidyta mažiau nei ledas. Šios išvados patvirtina idėją, kad žiedai atsirado dėl dviejų mėnulių susidūrimo, o ne dėl kitų alternatyvių paaiškinimų.

Imituodami įvairius susidūrimo scenarijus, mokslininkai nustatė, kad įvairūs poveikiai gali išsklaidyti reikiamą ledo kiekį į Saturno Roche ribą. Tai sritis, kurioje planetos gravitacinė jėga gali suardyti didesnius uolienų ar ledo kūnus. Išsklaidytas ledas gali nusėsti į tokius ledinius žiedus, kokie šiandien stebimi aplink Saturną.

NASA Ames tyrimų centro mokslininkas daktaras Jacobas Kegerreisas pabrėžė šių modeliavimų svarbą Saturno sistemos supratimui. Jis pabrėžė, kad apie Saturną ir jo palydovus dar daug nežinoma, įskaitant gyvybei tinkamos aplinkos galimybę. Naujieji modeliai pateikia išsamų sistemos evoliucijos tyrimą, nušviečiant geologinę Saturno žiedų jaunystę.

Apskritai šis tyrimas pateikia įtikinamų įrodymų, kad Saturno žiedai ir mėnuliai atsirado dėl didžiulio susidūrimo palyginti neseniai Saulės sistemos istorijoje. Superkompiuterių modeliavimas suteikė vertingų įžvalgų apie šių dangaus ypatybių formavimąsi, prisidėdamas prie mūsų supratimo apie Saturno sistemos dinamiką ir evoliuciją.

šaltinis:

– LFA Teodoro ir kt., A Recent Impact Origin of Saturn's Rings and Mid-sized Moons, The Astrophysical Journal (2023).