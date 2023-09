Naujas atradimas: kosmose aptiktas triptofanas rodo aminorūgščių paplitimą žvaigždžių formavimosi regionuose

By

Neseniai atliktas tyrimas, kurį atliko astrofizikė Susana Iglesias Groth iš Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), atskleidė triptofano aptikimą žvaigždžių formavimo regione, vadinamame IC 348, esančiame Persėjo žvaigždyne. Triptofanas yra nepakeičiama aminorūgštis, būtina baltymų sintezei, ir tai yra pirmas kartas, kai ji buvo nustatyta tarpžvaigždinėje erdvėje.

Išanalizavus Spitzerio kosmoso observatorijos surinktus duomenis, buvo nustatyta daugiau nei dešimt su triptofanu susijusių emisijos juostų, patvirtinančių jo buvimą IC 348. Šis atradimas yra reikšmingas, nes nebuvo patvirtinta, kad jokiame kitame žvaigždžių formavimo regione yra kitų aminorūgščių. .

Iglesias Grothas teigia, kad dujose, iš kurių susidaro žvaigždės ir planetos, gali būti triptofano ir galbūt kitų aminorūgščių. Be to, manoma, kad šios aminorūgštys potencialiai gali praturtinti dujas protoplanetiniuose diskuose ir jaunų egzoplanetų atmosferą, galbūt vaidindamos vaidmenį gyvybės atsiradimui.

Apskaičiuota, kad IC 348 dujose esanti triptofano temperatūra yra maždaug 280 kelvinų, o tai yra panaši į molekulinio vandenilio ir vandens temperatūrą, išmatuotą to paties regiono tarpžvaigždinėje terpėje. Be to, buvo nustatyta, kad triptofano gausa yra maždaug dešimt milijardų kartų mažesnė nei molekulinio vandenilio.

Šis atradimas turi įtakos mūsų supratimui apie gyvybės kilmę ir paplitimą visatoje. Amino rūgščių, baltymų statybinių blokų, buvimas žvaigždžių formavimosi regionuose rodo, kad gyvų organizmų vystymasis mūsų galaktikoje gali būti dažnesnis, nei buvo prognozuota anksčiau. Norint ištirti kitų aminorūgščių buvimą ir jų vaidmenį formuojant gyvybę, reikės atlikti tolesnius tyrimus.

Šaltinis: Susana Iglesias-Groth „Triptofano paieška Perseus molekulinio debesies žvaigždžių spiečiaus IC 348 dujose“, Karališkosios astronomijos draugijos mėnesiniai pranešimai. DOI: 10.1093/mnras/stad1535