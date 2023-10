NASA pratęsia „New Horizons“ misiją, siekdama ištirti Kuiperio juostą

By

NASA paskelbė, kad pratęs savo „New Horizons“ misiją ir toliau tyrinės išorines Saulės sistemos pakopas. Šis sprendimas priimtas po ankstesnio NASA pasiūlymo pakeisti misijos kursą ir perkelti ją į kitą padalinį.

Iš pradžių planuota, kad operacija bus baigta 2024 m. pabaigoje, o „New Horizons“ misija dabar tęsis tol, kol erdvėlaivis išeis iš Kuiperio juostos, o tai turėtų įvykti maždaug 2028 m. Per šį pratęstą laikotarpį erdvėlaivis daugiausia dėmesio skirs heliofizikos duomenų rinkimui. apima Saulės ir jos sąveikos su ją supančia aplinka tyrimą. Be to, „New Horizons“ ieškos objekto Kuiperio juostoje, kad galėtų iš arti skristi.

Misijos komanda džiaugėsi šiuo sprendimu, nes užginčijo NASA pasiūlymą perkelti misiją į Heliofizikos skyrių ir teikti pirmenybę Saulės tyrimams. Alanas Sternas, pagrindinis „New Horizons“ tyrėjas, išreiškė dėkingumą tiems, kurie palaikė misijos tęsimą.

2006 m. startavusiam „New Horizons“ prireikė beveik 15 metų, kad pasiektų dabartinę vietą Saulės sistemos pakraščiuose. Nuo tada jis tyrinėja Kuiperio juostą – regioną, pripildytą ledinių objektų, kuriuose yra užuominų apie ankstyvąją Saulės sistemos istoriją.

2022 m. sausio mėn. peržiūros grupė peržiūrėjo misijos mokslo komandos pasiūlymą pratęsti misiją trejiems metams. Nors misija galiausiai buvo pratęsta dvejais metais, sprendimas galbūt finansuoti ją kaip heliofizikos misiją, prasidėsiančią 2025 m., sulaukė mokslo bendruomenės kritikos. Jie teigė, kad unikali „New Horizons“ padėtis leidžia tyrinėti ir Kuiperio juostos objektus, ir Saulę.

Išplėstinę misiją pirmiausia finansuos NASA Planetų mokslo skyrius ir bendrai valdys Heliofizikos ir Planetų mokslo skyriai.

Su šiuo pratęsimu „New Horizons“ toliau atskleis Kuiperio juostos paslaptis ir suteiks vertingų įžvalgų apie mūsų saulės sistemos atsiradimo istoriją.

