Nauji tyrimai atskleidžia galimą ryšį tarp miego trūkumo ir nutukimo

Neseniai atliktame tyrėjų grupės tyrime buvo atrastas galimas ryšys tarp miego trūkumo ir nutukimo. Tyrime, kurio metu buvo analizuojami daugiau nei 1,000 žmonių miego įpročiai ir kūno masės indeksas (KMI), nustatyta, kad tiems, kurie nuolat miegojo mažiau nei septynias valandas per parą, yra didesnė nutukimo rizika.

Nutukimas jau seniai buvo pripažintas pagrindine visuomenės sveikatos problema, su daugybe susijusių pavojų sveikatai, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto. Tačiau ryšys tarp miego ir nutukimo buvo ne toks aiškus. Šis naujas tyrimas atskleidžia galimą ryšį tarp šių dviejų.

Tyrimas atskleidė, kad asmenys, kurie nuolat miegojo mažiau nei septynias valandas per parą, turėjo žymiai didesnį KMI, palyginti su tais, kurie miegojo nuo septynių iki devynių valandų per naktį. Be to, tyrimas parodė, kad šie asmenys buvo labiau linkę valgyti nesveiką maistą ir per dieną suvartoti daugiau kalorijų.

Nors tikslus mechanizmas, siejantis miego trūkumą su nutukimu, vis dar tiriamas, mokslininkai mano, kad tai gali būti dėl miego trūkumo įtakos hormonų reguliavimui ir apetito kontrolei. Ankstesni tyrimai parodė, kad nepakankamas miegas gali sutrikdyti hormonų, reguliuojančių alkį ir sotumą, pusiausvyrą, todėl padidėja apetitas ir galimas persivalgymas.

Šis naujas tyrimas pabrėžia tinkamo miego svarbą palaikant sveiką svorį ir užkertant kelią nutukimui. Tai rodo, kad sveikų miego įpročių nustatymas ir pakankamo miego prioritetas gali būti pagrindiniai svorio valdymo veiksniai.

Svarbu pažymėti, kad šis tyrimas tik nustato ryšį tarp miego trūkumo ir nutukimo, todėl reikalingi tolesni tyrimai, siekiant nustatyti priežastinį ryšį ir pagrindinius mechanizmus. Tačiau tai suteikia vertingų įžvalgų apie galimą miego poveikį svorio valdymui ir bendrai sveikatai.

Apibendrinant, neseniai atliktas tyrimas rodo galimą ryšį tarp miego trūkumo ir nutukimo. Asmenys, kurie nuolat miega mažiau nei septynias valandas per parą, gali turėti didesnę nutukimo riziką dėl tokių veiksnių kaip sutrikusi hormonų reguliacija ir padidėjęs apetitas. Norint ištirti šio ryšio priežastinį ryšį ir nustatyti konkrečius mechanizmus, reikia atlikti tolesnius tyrimus. Nepaisant to, šis tyrimas pabrėžia, kaip svarbu teikti pirmenybę tinkamam miegui, siekiant išlaikyti sveiką svorį ir bendrą gerovę.

