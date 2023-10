Marso ledo paieška: potencialių buveinių ir išteklių atskleidimas Raudonojoje planetoje

By

Mokslininkus jau seniai žavėjo galimybė Marse rasti vandens, o naujausi Subsurface Water Ice Mapping projekto (SWIM) pokyčiai priartino mus kaip niekad arčiau po Marso paviršiumi slypinčių paslapčių atskleidimo. Naujai išleistuose SWIM žemėlapiuose, finansuojamuose NASA, pateikiama išsami informacija apie vietas, kur galima rasti požeminį ledą, prie kurio galėtų patekti būsimos misijos.

Ledo radimo Marse svarba viršija jo, kaip gyvybiškai svarbio šaltinio būsimiems astronautams, potencialą. Ledo šerdys, panašios į tuos, kuriuos mokslininkai gręžia Žemėje, galėtų suteikti vertingų įžvalgų apie Marso klimato istoriją ir padėti nustatyti galimas mikrobų gyvenimo buveines. Ieškoti požeminio ledo būtina, nes skystas vanduo Marso paviršiuje nėra stabilus. Dėl plonos atmosferos bet koks vanduo iš karto išgaruoja. Tačiau Marso poliuose yra daug ledo, įskaitant vandenį ir sausą ledą (anglies dioksidą).

Planetų mokslo instituto vadovaujamas SWIM projektas, kurį valdo NASA Reaktyvinio judėjimo laboratorija, integravo duomenis iš kelių NASA misijų, įskaitant Mars Reconnaissance Orbiter ir Mars Global Surveyor, siekiant nustatyti perspektyviausias Marso ledo vietas. Šių erdvėlaivių prietaisai jau aptiko požeminio užšalusio vandens požymių Marso vidutinėse platumose, o šiaurinės vidutinės platumos yra ypač patrauklios dėl jų storesnės atmosferos ir galimos šiltos temperatūros.

Į naujausią SWIM žemėlapį įtraukti duomenys iš didesnės raiškos kamerų, esančių Mars Reconnaissance Orbiter, pateikiant išsamesnę ledo ribinės linijos perspektyvą. Žemėlapyje taip pat pateikiami daugiakampio reljefo stebėjimai, kuriuos sukelia požeminio ledo plėtimasis ir susitraukimas. Šie stebėjimai dar labiau pabrėžia ledo buvimą, paslėptą po paviršiumi.

Nors pagrindinis SWIM tikslas yra surasti Marso ledą ir galimas nusileidimo vietas būsimoms misijoms, tai taip pat atveria naujas mokslinių tyrimų galimybes. Vandens ledo kiekio skirtumai skirtinguose Marso regionuose kelia intriguojančių klausimų, o žemėlapis gali sukelti naujų hipotezių apie šiuos pokyčius. Be to, projektas yra siūlomos Mars Ice Mapper misijos, kuri toliau tirtų paviršinį ledą naudojant specializuotą radaro sistemą, pagrindas.

Marso ledo paieškos ir toliau žavi mokslininkus ir kosmoso entuziastus, nes tyrinėjame Raudonosios planetos galimybes palaikyti žmogaus gyvybę ir atskleisti jos istorijos paslaptis.

FAQ

Kodėl svarbu rasti ledą Marse?

Ledo radimas Marse yra labai svarbus žmogaus tyrinėjimams ir galimai kolonizacijai palaikyti. Ledas gali būti gyvybiškai svarbus geriamojo vandens šaltinis, taip pat pagrindinis ingredientas gaminant raketų kurą. Be to, Marso ledo tyrimas per ledo šerdis gali suteikti vertingų įžvalgų apie planetos klimato istoriją ir praeities ar dabartinės mikrobų gyvybės galimybę.

Kodėl reikia ieškoti požeminio ledo?

Skystas vanduo Marso paviršiuje nėra stabilus dėl plonos planetos atmosferos. Bet koks vanduo iš karto išgaruoja. Todėl norint rasti stabilius vandens išteklius, būtina ieškoti požeminio ledo. Yra žinoma, kad Marso ašigaliai turi daug ledo, tačiau šie regionai nėra tinkami žmonėms tyrinėti dėl itin šaltos temperatūros.

Kokia SWIM projekto reikšmė?

Subsurface Water Ice Mapping projektas (SWIM) atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį nustatant galimas nusileidimo vietas būsimoms Marso misijoms. Integruodama duomenis iš įvairių NASA misijų, SWIM sukūrė išsamius žemėlapius, kuriuose išryškinamos perspektyviausios sritys pasiekti Marso ledą. Šie žemėlapiai padeda mums suprasti Marso klimato istoriją ir padeda ieškoti gyvenamosios aplinkos.

Kokios SWIM projekto ateities perspektyvos?

SWIM projektas yra siūlomos Mars Ice Mapper misijos pagrindas. Jei bus patvirtinta, ši misija apimtų orbitą su specializuotu radaru, skirtu paviršiniam ledui ieškoti už ankstesnių misijų patvirtintų sričių. „Mars Ice Mapper“ misija siekia toliau tirti Marso ledo buvimą ir pagilinti mūsų žinias apie Raudonosios planetos išteklius.