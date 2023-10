16-asis NASA kasmetinis von Brauno kosmoso tyrinėjimo simpoziumas, skirtas kosmoso mokslo ir tyrinėjimų pažangai

By

NASA kviečia žiniasklaidos atstovus dalyvauti 16-ajame kasmetiniame von Brauno kosmoso tyrinėjimo simpoziume, kuris vyks nuo trečiadienio iki penktadienio, spalio 25–27 d., Alabamos universitete Hantsvilyje. Šių metų tema yra „Kosmoso tobulėjimas: nuo LEO iki Mėnulio ir toliau“, o simpoziume dalyvaus vyriausybės, pramonės ir akademinės bendruomenės pranešėjai, kurie aptars naujausius pokyčius, ateities galimybes ir iššūkius kosmoso mokslo ir tyrinėjimų srityje.

Tarp NASA dalyvių pastabas pasakys administratorius Billas Nelsonas per apdovanojimų pietus spalio 25 d. Per pietus taip pat bus diskutuojama apie žmonių nusileidimo sistemas. Žiniasklaida, norinti pasikalbėti su administratoriumi Nelsonu, gali susisiekti su Jackie McGuinness adresu [email protected]. Žiniasklaidos nariai, norintys dalyvauti simpoziume, turi susisiekti su Amerikos astronautikos draugijos vykdomuoju direktoriumi Jimu Way telefonu [email protected] arba 703-866-0021 dėl įgaliojimų.

Renginys prasidės NASA Maršalo kosminių skrydžių centro direktoriaus pareigas einančio Josepho Pelfrey įžanginiu žodžiu, kuris trečiadienio rytą taip pat moderuos „Artemis“ grupę. Kiti pranešėjai iš Maršalo kosminių skrydžių centro yra Shane'as Canerday, aviacijos inžinierius; Johnas Honeycuttas, Kosmoso paleidimo sistemų programos vadovas; Dayna Ise, Mokslo ir technologijų biuro vadovo pavaduotoja; Mallory James, aviacijos inžinierius; Mary Beth Koelbl, Inžinerijos direktorato direktorė; Jasonas Turpinas, vyresnysis „Propulsion“ techninis vadovas; ir Lisa Watson-Morgan, Žmogaus nusileidimo sistemos programos vadovė.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie simpoziumą ir visą programą, apsilankykite astronautical.org/events/vbs.

Šaltiniai: NASA PR Newswire