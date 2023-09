NASA trūksta skaidrumo dėl kosmoso paleidimo sistemos raketų programos išlaidų

By

Naujausia Vyriausybės atskaitomybės biuro (GAO) ataskaita atskleidžia, kad NASA trūksta skaidrumo, kai kalbama apie tikrąsias jos kosminio paleidimo sistemos (SLS) raketų programos išlaidas. Ataskaitoje nagrinėjami milijardai dolerių, skirti didžiulės raketos, kuri sėkmingai debiutavo su Artemis I misija 2022 m. pabaigoje, kūrimui. Keista, bet NASA pareigūnai pripažino, kad raketa yra per brangi, kad būtų galima paremti jos Mėnulio tyrinėjimo pastangas. Artemis programos.

Vienas iš pagrindinių GAO išsakytų rūpesčių yra NASA sprendimas neįvertinti įvairių SLS raketų elementų gamybos sąnaudų. Vietoj to NASA planuoja stebėti gamybos sąnaudas ir įperkamumą pagal penkerių metų sąmatą, kuri ataskaitoje laikoma „prasta priemone“ laikui bėgant išmatuoti išlaidas.

Be to, ataskaitoje pabrėžiama, kad NASA išlaidų sąmatose neatsižvelgiama į Artemis misijų vėlavimus. Tikėtina, kad „Artemis II“ įgulos skrydis aplink Mėnulį prasidės anksčiau nei 2025 m., o įgulos nusileidimas „Artemis III“ greičiausiai dar labiau atidėtas. Nepaisant to, kai kurie NASA pareigūnai teigia, kad šie vėlavimai neturės įtakos programos išlaidų sąmatai, kuri atrodo abejotina.

Siekdami išspręsti netvariųjų išlaidų problemą, NASA pareigūnai pripažino, kad reikia pagerinti SLS programos įperkamumą. Jie išdėstė keturių žingsnių planą, kaip sumažinti išlaidas, įskaitant skrydžių tvarkaraščio stabilizavimą, mokymosi kreivės veiksmingumą, inovacijų skatinimą ir įsigijimo strategijų koregavimą. Tačiau konkretūs išlaidų taupymo tikslai nebuvo nustatyti.

Nors NASA pripažinimas dėl pernelyg didelių išlaidų yra pagirtinas, ataskaitoje kyla abejonių, ar jie gali veiksmingai kontroliuoti išlaidas. Net ir stengiantis sumažinti variklio sąnaudas 30%, SLS raketų varikliai išlieka žymiai brangesni, palyginti su varikliais komercinėje rinkoje.

Apibendrinant, GAO ataskaitoje pabrėžiama, kad NASA SLS raketų programos išlaidų sąmatose trūksta skaidrumo. Nors NASA pripažįsta, kad reikia spręsti įperkamumo problemą, dar reikia išsiaiškinti, ar jie gali veiksmingai kontroliuoti išlaidas ir padaryti programą tvarią ilgalaikėje perspektyvoje.

Šaltiniai:

Vyriausybės atskaitomybės biuro (GAO) ataskaita apie NASA kosminio paleidimo sistemą: [Įterpti ataskaitos URL]

Apibrėžimai:

1. Vyriausybės atskaitomybės biuras (GAO): Jungtinių Valstijų vyriausybės agentūra, atsakinga už skaidrumą ir atskaitomybę naudojant mokesčių mokėtojų dolerius.

2. Kosmoso paleidimo sistema (SLS): NASA sukurta itin sunkios keliamosios galios nešaunama raketa, naudojama giluminio kosmoso tyrinėjimo misijoms, įskaitant Artemis programą.

3. „Artemis“ programa: NASA iniciatyva iki 2024 m. sugrąžinti astronautus į Mėnulį ir sukurti tvarų Mėnulio tyrinėjimą.