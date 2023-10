Galaktikos sergėtojai Vol. 3 Parduoda trumpai apie mokslą, bet užkariauja širdis

By

Galaktikos sergėtojai Vol. 3 sužavėjo žiūrovus savo tarpgalaktiniais nuotykiais, tačiau naujausia NASA astronauto Chriso Hadfieldo analizė atskleidžia, kad filmas turi tam tikrų laisvių moksliniu tikslumu. Konkrečiai, Hadfieldas atkreipia dėmesį į klaidą scenoje, kai Star-Lord ilgą laiką plūduriuoja erdvėje be skafandro.

Hadfieldas aiškina, kad iš tikrųjų žmogus, paliktas kosmose be jokios apsaugos, gyventų trumpai. Deguonis iš kraujo nutekėtų per 15 sekundžių, sukeldamas sąmonės netekimą, o per 90 sekundžių kūnas patirtų nuolatinę žalą, dėl kurios mirtis. Nors filme vaizduojami dramatiški vaizdiniai efektai, tokie kaip veido pūtimas ir šerkšnas ant Star-Lord veido, Hadfieldas teigia, kad tai nepasireikš tokiu kraštutiniu mastu.

Jis taip pat pažymi, kad scenarijus būtų labiau tikėtinas tokiam veikėjui kaip Grootas, nes jaučiantis medis gali išgyventi erdvėje nepatirdamas tų pačių neigiamų pasekmių kaip ir žmogus.

Verta paminėti, kad „Galaktikos sergėtojai“ Vol. 3 nėra pirmasis serijos filmas, kuriame vaizduojami pavojaus erdvėje esantys personažai. Pirmajame filme „Galaktikos sergėtojai“ ir Gamora, ir „Žvaigždžių valdovas“ patyrė pavojingą incidentą erdvėje, kur jų kūnas užšalo. Nors filmo kūrėjai įtraukė tam tikrus realistiškus aspektus, pavyzdžiui, Star-Lord veido patinimą, kad sustiprintų emocinį poveikį, Hadfieldas pripažįsta, kad filmas gali nepasiekti visiško mokslinio realizmo.

Nepaisant mokslinių netikslumų, „Galaktikos sergėtojai“ Vol. 3 tebėra patenkinama The Guardians trilogijos pabaiga, sužavi publiką savo kosmine kelione ir emociniu intensyvumu.

Šaltiniai:

– NASA astronauto Chriso Hadfieldo analizė

– „Vanity Fair“ interviu su Chrisu Hadfieldu