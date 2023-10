Laukia naujos įžvalgos: Visatos stebuklų atskleidimas Romos kosminiu teleskopu

Pasiruoškite leistis į nepaprastą kelionę po kosmosą, nes ilgai lauktas Nancy Grace romėnų kosminis teleskopas ruošiasi svarbiam startui 2027 m. gegužę. Su savo novatoriškomis galimybėmis ši NASA misija yra skirta pakeisti mūsų supratimą apie Paukščių Tako galaktiką ir ne tik.

Vienas iš pagrindinių Romos kosminio teleskopo tikslų yra atlikti platų Galaktikos išsipūtimo tyrimą. Šis regionas, esantis mūsų galaktikos centre, yra apgaubtas dulkių debesimis, kurie trukdo mums pamatyti jo dangaus stebuklus. Tačiau, turėdami nepaprastą teleskopo infraraudonųjų spindulių regėjimą, mokslininkai galės prasiskverbti į šiuos šydus ir atskleisti viduje slypinčias paslaptis.

Tyrinėdamas subtilius šimtų milijonų žvaigždžių skleidžiamus šviesos mirgėjimus, Romos kosminis teleskopas galės nustatyti įvairių dangaus objektų buvimą. Tai yra egzoplanetos, tolimos žvaigždės, lediniai kūnai mūsų saulės sistemoje, juodosios skylės ir daug daugiau. Dėl naujoviško dizaino, plataus matymo lauko ir tikslaus matymo, teleskopas yra puikus atradimų aparatas.

Teleskopas naudos techniką, vadinamą mikrolęšiu, kad aptiktų unikalius ir patrauklius įvykius kosmose. Mikroobjektyvas įvyksta, kai dangaus objektai puikiai išsilygina, todėl priekinio plano objektas veikia kaip natūralus didinamasis stiklas, trumpam sustiprinantis tolimų žvaigždžių šviesą. Du mėnesius nuolat kas 15 minučių fiksuodamas vaizdus ir kartojant šį procesą šešis kartus per savo pirminę penkerių metų misiją, Romos kosminis teleskopas siekia atskleisti daugiau nei tūkstantį planetų, kai kurios iš jų gali būti jų gyvenamojoje zonoje. žvaigždės.

Be to, Romos kosminio teleskopo atlikti stebėjimai suteiks neįkainojamų įžvalgų apie planetų paplitimą aplink įvairių tipų žvaigždes, įskaitant dvejetaines sistemas. Be to, jis prisidės prie neutroninių žvaigždžių, juodųjų skylių, rudųjų nykštukų, Kuiperio juostos objektų tyrimų ir netgi pagerins mūsų supratimą apie seisminį aktyvumą, vykstantį žvaigždėse.

Nekantriai laukiant Romos kosminio teleskopo paleidimo, laukiame nepaprastų atradimų ir protu nesuvokiamų įžvalgų. Mūsų žinios apie visatą netrukus plėsis eksponentiškai, sukeldamos mus akis į akį su neįsivaizduojamais stebuklais, egzistuojančiais už mūsų planetos ribų. Pasiruoškite būti nustebinti.

