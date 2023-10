Mokslininkai atranda, kaip brangieji Žemės metalai lieka arti paviršiaus

By

Mokslininkai atskleidė priežastį, kodėl taurieji metalai, tokie kaip auksas, platina ir paladis, randami netoli Žemės paviršiaus, nors jų tankis rodo, kad jie turėjo nuskęsti iki šerdies. Tyrėjai išsiaiškino, kad šie metalai įstrigo pusiau ištirpusiose uolienose po masyvių kosminių uolienų susidūrimo su Žeme. Šių tauriųjų metalų buvimas šalia paviršiaus jau seniai glumino mokslininkus, tačiau manoma, kad jie nusileido į Žemę susidūrus su didelėmis kosminėmis uolienomis netrukus po planetos susidarymo. Tačiau užuot nugrimzdę į šerdį, šie metalai prasiskverbė per mantiją ir įstrigo kietėjančioje uolienoje, leisdami jiems likti arti paviršiaus.

Neseniai atliktame tyrime mokslininkai imitavo senovės poveikį ankstyvajai Žemei, kad suprastų, kodėl šie taurieji metalai nenuskendo iki šerdies. Jie nustatė, kad kai didžiulė kosminė uoliena, galbūt Mėnulio dydžio, susidūrė su Žeme, ji sukūrė išsilydžiusį magmos vandenyną, kuris prasiskverbė pro mantiją. Žemiau šio magmos vandenyno buvo pusiau ištirpusių, pusiau kietų uolienų regionas. Metalai iš smogtuvo palaipsniui prasiskverbė į šią pusiau išlydytą sritį, susimaišydami su mantija. Užuot nugrimzdęs tiesiai į šerdį, metalo užlieta mantija sukietėjo, pakeliui sulaikydama metalo fragmentus.

Per milijardus metų maišymasis ir konvekcija mantijoje priartino šiuos metalus prie plutos, todėl jie tapo prieinami kasybos operacijoms. Šis atradimas atskleidžia tauriųjų metalų kilmę ir gausą Žemėje, paaiškindamas, kaip jie atsidūrė šalia paviršiaus. Be to, gali būti, kad šie daug metalų turintys mantijos regionai ir šiandien gali būti matomi seisminiuose Žemės vidaus vaizduose.

Tolesni tyrimai galėtų apimti panašaus poveikio kitoms antžeminėms planetoms, pvz., Marsui ar Venerai, modeliavimą, siekiant suprasti, kaip šis procesas veiktų skirtinguose pasauliuose. Šis tyrimas suteikia vertingų įžvalgų apie geologinius procesus, suformavusius mūsų planetą, ir tauriųjų metalų pasiskirstymą.

