NASA baigia Marse deguonies generavimo eksperimentą

NASA neseniai paskelbė apie Marso deguonies in situ išteklių panaudojimo eksperimentą (MOXIE), eksperimentą, skirtą deguoniui iš Marso atmosferos išgauti. MOXIE, sukurtas MIT inžinierių ir mokslininkų, per savo laiką raudonojoje planetoje buvo paleistas 16 kartų, iš viso pagaminant 122 gramus deguonies. Didžiausias jo gamybos greitis buvo 12 gramų per valandą, o tai viršijo pradinius NASA tikslus. Tačiau, nepaisant sėkmės, MOXIE 2.0 planų nėra.

MOXIE naudojamas procesas apėmė įeinančio oro filtravimą, kad pašalintų dulkes, o po to suslėgtų ir kaitintų iki 800 °C (1,470 XNUMX °F). Esant tokiai temperatūrai iš Marso atmosferoje esančio anglies dioksido galima išgauti deguonį. Tada išgautas deguonis buvo išbandytas prieš išleidžiant atgal į atmosferą. Prireikė dviejų valandų, kol įrenginys buvo sušildytas, kol buvo galima pradėti ekstrahavimo procesą.

MOXIE buvo unikalus „Perseverance“ marsaeigio priedas, nes jis buvo skirtas padėti žmonėms tyrinėti Marsą. Tai parodė, kad įgula gali išgyventi Marse ir grįžti namo naudojant paviršiuje esančius išteklius. In-situ išteklių naudojimo koncepcija (ISRU) kelia didelį NASA ir jos partnerių susidomėjimą, nes jie tiria ilgalaikių misijų galimybes.

MOXIE gaminamas deguonis gali būti naudojamas įvairiai, iš kurių svarbiausias yra jo naudojimas kaip raketų raketinis kuras. Tačiau šiam tikslui reikės didelių kiekių. Nepaisant eksperimento sėkmės ir įgytų žinių, šiuo metu neplanuojama kurti MOXIE 2.0. Vietoj to, kitas NASA žingsnis apims pilno masto sistemos, apimančios deguonies generatorių, panašų į MOXIE, kūrimą, taip pat sukurto deguonies suskystinimo ir saugojimo metodą.

Šaltinis: NASA