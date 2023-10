Angliavandenių molekulė iš jūrų bakterijų rodo pažadą gydyti Sanfilippo sindromą

By

Neseniai atliktas tyrimas, paskelbtas angliavandenių polimeruose, atskleidė, kad angliavandenių molekulė, gauta iš jūros bakterijų, gali turėti gydomąjį potencialą gydant A tipo Sanfilippo sindromą. Sanfilippo sindromas yra retas genetinis sutrikimas, kurį sukelia specifinių fermentų, reikalingų heparano sulfatui skaidyti, stoka. sukelia toksiškų fragmentų kaupimąsi ląstelėse ir vėlesnę neurodegeneraciją.

Mokslininkai atliko eksperimentus naudodami molekules, gautas iš giliavandenių bakterijų, ir palygino jų poveikį su heparino dariniais. Šios jūrinės molekulės, žinomos kaip jūriniai polisacharidai, parodė gebėjimą slopinti fermentą, atsakingą už heparano sulfato skaidymą. Jūrinės molekulės buvo veiksmingesnės už heparino darinius, užkertant kelią heparano sulfato skilimui.

Tada mokslininkai išbandė vieną konkrečią molekulę A5_3, gautą iš Vibrio diabolicus jūrinių bakterijų, su A tipo Sanfilippo sindromo pelės modeliu. Pelės buvo gydomos A5_3 tris kartus per savaitę aštuonias savaites. Tyrimas parodė, kad gydymas A5_3 lėmė metabolinių žymenų, susijusių su energijos metabolizmu ir ląstelių funkcija pelių smegenyse, normalizavimą. Be to, gydant A5_3, neurouždegimo, ląstelių mirties ir nervų ląstelių pažeidimo žymenys buvo pakeisti.

Tyrimo metu taip pat buvo pastebėtas dalinis audinių vientisumo atkūrimas smegenų baltojoje medžiagoje, kurioje yra nervinių ląstelių projekcijos. A tipo Sanfilippo sindromo pelės modelio motoriniai trūkumai buvo iš dalies pakeisti gydant A5_3. Svarbu tai, kad gydymą pelės gerai toleravo.

Šie atradimai rodo, kad A5_3, angliavandenių molekulė, gauta iš jūrų bakterijų, gali sumažinti uždegimą, pakeisti medžiagų apykaitos sutrikimus ir išsaugoti smegenų audinio vientisumą sergant A tipo Sanfilippo sindromu. Tyrėjai mano, kad šie rezultatai išryškina naują terapinį poveikį turinčių molekulių klasę. Galimybė užkirsti kelią neurodegeneracijai sergant įvairiomis Sanfilippo sindromo formomis. Norint geriau suprasti veikimo mechanizmus ir optimizuoti šių junginių skyrimą, reikia atlikti tolesnius tyrimus.

Šaltiniai:

– Mažos molekulinės masės sulfatiniai jūrų polisacharidai: perspektyvios molekulės, užkertančios kelią neurodegeneracijai sergant mukopolisacharidoze IIIA? - Angliavandenių polimerai