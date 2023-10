Naujas visuotinis gamtos dėsnis: evoliucija taikoma visoms sudėtingoms sistemoms

By

Mokslininkų ir filosofų komanda pristatė novatorišką koncepciją, kurią jie vadina „trūkstamu gamtos dėsniu“. Jie teigia, kad evoliucija neapsiriboja biologine gyvybe, bet yra pagrindinis procesas, taikomas visoms sudėtingoms visatos sistemoms – nuo ​​dangaus kūnų iki atominių struktūrų. Komanda siūlo „Funkcinės informacijos didinimo dėsnį“, kuriame teigiama, kad bet kuri sistema, gyva ar negyva, vystysis, jei skirtingos konfigūracijos bus atrenkamos atsižvelgiant į funkcionalumą.

Tyrėjai nustato tris besivystančių sistemų charakteristikas: komponentų daugumą, išdėstymo įvairovę ir funkcijų pasirinkimą. Jie rodo, kad šios savybės būdingos sudėtingoms besivystančioms sistemoms įvairiose srityse.

Raktas į šį universalų gamtos dėsnį slypi „funkcijos pasirinkimo“ sąvokoje. Tyrėjai išplečia Darvino natūralios atrankos teoriją, suskirstydami funkciją į tris skirtingas rūšis: stabilumą, dinaminį patvarumą ir naujumą. Funkcija nebėra apsiriboja išlikimo savybėmis, bet apima atributus, kurie prisideda prie nuolatinio sistemos egzistavimo, įvairinimo ir sudėtingumo.

Tyrimas iliustruoja šią teoriją pavyzdžiais iš biologinio ir nebiologinio konteksto. Jame pabrėžiama gyvybės Žemėje evoliucinė kelionė nuo fotosintezės atsiradimo iki sudėtingo elgesio išsivystymo. Tačiau evoliucijos samprata apima ne tik organinę gyvybę. Pavyzdžiui, mineralų karalystė demonstruoja savo evoliucijos kelią, kur paprastos mineralų konfigūracijos laikui bėgant tapo vis sudėtingesnės.

Be to, pačios žvaigždės yra evoliucijos stebuklas, kaldamos sunkesnius elementus, prisidedančius prie visatos cheminės įvairovės ir sudėtingumo.

Tyrime pabrėžiama, kad Darvino evoliucija yra ypatingas atvejis šiame platesniame gamtos reiškinyje. Tai rodo, kad principai, skatinantys gyvybės įvairovę Žemėje, galioja ir negyvoms sistemoms.

Šis tyrimas, paskelbtas Proceedings of the National Academy of Sciences, yra bendradarbiavimo pastangos, kuriose dalyvauja įvairių disciplinų mokslininkai. Pripažindamas universalią sudėtingų sistemų tendenciją kurti naujumą, stabilumą ir dinamišką patvarumą, šis tyrimas iš naujo apibrėžia mūsų supratimą apie evoliuciją kaip neatsiejamą mūsų nuolat besivystančios visatos ypatybę.

Šaltiniai:

– Nacionalinės mokslų akademijos darbai