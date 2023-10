Naujausių tyrimų metu atskleistos naujos įžvalgos apie Marso branduolį

By

Naujausi tyrimai, kuriuos atliko Šveicarijos universiteto ETH Ciuricho ir Universiteto Paris Cité tyrimų grupės, atskleidė Marso branduolį naujai, o tai ginčijo ankstesnes idėjas apie jo sudėtį ir struktūrą. 2016 m. pradėtas NASA nusileidimo įrenginys „InSight“ projektas „Seismic Experiment for Interior Structure“ (SEIS) 2021 m. pateikė vertingų duomenų, leidžiančių manyti, kad Marso šerdį supa išlydytos uolienos sluoksnis ir ji yra mažesnė, nei manyta anksčiau.

Anksčiau mokslininkai buvo suglumę dėl to, kad Marso šerdyje buvo atrasta daugiau lengvesnių elementų, tokių kaip siera, anglis, deguonis ir vandenilis, nei skelbė planetos formavimosi istorijos teorijos. Tačiau nauji tyrimai, paskelbti Nature, pateikia alternatyvų paaiškinimą. Jie siūlo, kad Marso skystos geležies šerdį iš tikrųjų gaubtų 150 km storio beveik išlydytos silikatinės uolienos sluoksnis. Be to, šie tyrimai rodo mažesnį šerdies spindulį ir didesnį tankį, palyginti su ankstesniais „InSight“ duomenimis. Šie rezultatai labiau atitinka tai, kas žinoma apie Marso cheminę sudėtį.

Analizuodamos seismologinius „InSight“ misijos duomenis, tyrimo grupės padarė panašias išvadas. Abi komandos sutarė, kad Marso skysto geležies ir nikelio šerdis tęsiasi tik pusiaukelėje iki planetos paviršiaus. Jie taip pat nustatė išlydytos uolienos sluoksnį naudodami tris pagrindinius seismologinius signalus. Išilginės seisminės bangos arba P bangos kerta Marso mantijos dugną, bet neplinta į šerdį. Tuo pačiu metu skersinės seisminės bangos, žinomos kaip S bangos, skleidžiamos iš arčiau nusileidimo įrenginio, sklinda per vidurinį ir viršutinį mantijos regionus, rodančius vėsesnę kietąją būseną. Be to, S bangų atspindžių nuo išlydyto sluoksnio viršaus įrodymai patvirtina jo kietą pobūdį.

Šie nauji atradimai suteikia vertingų įžvalgų apie Marso šerdies ir mantijos struktūrą. Seismologinių stebėjimų derinimas su žiniomis apie antžeminių planetų formavimąsi ir evoliuciją, taip pat duomenimis apie planetos dydį, formą, sukimąsi ir gravitacinį lauką, suteikia vertingų perspektyvų apie Marso geologinę istoriją ir ateities dinamiką. Tyrimas ne tik pagerina mūsų supratimą apie Marsą, bet ir suteikia esminį kontekstą, leidžiantį suprasti tokias antžemines planetas kaip Žemė.

Nepaisant to, svarbu pažymėti, kad tyrimuose pateikiami regioniniai Marso momentiniai vaizdai, todėl reikia atlikti tolesnius tyrimus įvairiose vietose, kad būtų galima išsamiau suprasti planetos vidų. Šiuo metu kosmoso agentūros neplanuoja vykdyti misijų, kurios suteiktų papildomų duomenų šiam klausimui išsiaiškinti. Nepaisant to, šie naujausi tyrimai rodo didelę pažangą atskleidžiant Marso šerdies paslaptis.