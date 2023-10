Kosmoso tyrinėjimų ateitis: Mėnulio misijos ir pasaulinės investicijos

By

„Euroconsult“ paskelbė savo naujausią ataskaitą „Kosmoso tyrimų perspektyvos“, kurioje pabrėžiama Mėnulio tyrinėjimų, kaip sparčiai augančio kosmoso tyrimų sektoriaus katalizatoriaus, svarba. Rinkos ataskaita atskleidžia, kad pasaulinės vyriausybės investicijos į kosmoso tyrinėjimus 26 m. pasiekė įspūdingą 2023 mlrd. JAV dolerių, o iki 33 m. jos gali išaugti iki beveik 2032 mlrd. kosmoso tyrinėjimas.

Ataskaitoje prognozuojama, kad rinkos plėtra ir toliau skatins pasaulines investicijas, o Mėnulio tyrinėjimams tikimasi 5 % 10 metų sudėtinio metinio augimo tempo (CAGR). Prognozuojama, kad per ateinantį dešimtmetį Mėnulio misijų finansavimas iki 17 m. pasieks beveik 2032 mlrd. Be to, investicijos į robotizuotas Mėnulio misijas atvers kelią tvariam žmogaus buvimui Mėnulyje.

Kitas svarbus investicijų į kosmoso tyrinėjimus srautas yra žmonių skrydis į kosmosą žemoje Žemės orbitoje (LEO). Nors pastaraisiais metais, užbaigus pagrindines vyriausybės ir viešojo ir privačiojo sektorių programas, finansavimas sumažėjo, naujas investicijų ciklas yra horizonte. Numatoma, kad iki 2030 m. investicijos į LEO pasieks 7 mlrd. Šios investicijos taip pat palengvins sklandų LEO veiklos po ISS perėjimą į privatų sektorių.

„Euroconsult USA“ direktorė Natalia Larrea pabrėžia, kad kosmoso tyrinėjimų ateičiai būdingas bendradarbiavimas ir konkurencija. Pasaulinis dėmesys skiriamas tvaraus buvimo Mėnulyje sukūrimui, kartu išlaikant nuolatinį žmogaus buvimą LEO. Šios ambicingos misijos ir investicijos sukurs kosmoso tyrinėjimų ateitį, perkeldamos žmogaus žinių ir tyrinėjimų ribas.

Šaltiniai: „Euroconsult“ ataskaita „Kosmoso tyrinėjimo perspektyvos“.