Kosmoso amžius palieka pėdsaką Žemės atmosferoje

Neseniai žurnale Proceedings of the National Academy of Sciences paskelbtas tyrimas atskleidžia, kad kosminis amžius daro įtaką Žemės atmosferai. Tyrėjai rado didelį kiekį metalų aerozoliuose atmosferoje, greičiausiai dėl didėjančio erdvėlaivių ir palydovų paleidimo ir sugrįžimo skaičiaus. Šis metalo buvimas keičia atmosferos chemiją, gali turėti įtakos ozono sluoksniui ir klimatui.

Vadovaujama Dano Murphy iš Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos, tyrimų grupė atrado daugiau nei 20 elementų, kurių santykis atitinka tuos, kurie naudojami erdvėlaivių lydiniuose. Jie pastebėjo, kad tam tikrų metalų, tokių kaip ličio, aliuminio, vario ir švino, masė iš erdvėlaivių sugrįžimo gerokai viršijo šių metalų koncentraciją natūraliose kosminėse dulkėse. Stulbina tai, kad beveik 10% didelių sieros rūgšties dalelių, kurios padeda apsaugoti ir buferiuoti ozono sluoksnį, buvo aliuminio ir kitų erdvėlaivių metalų.

Mokslininkai apskaičiavo, kad iki 2030 m. orbitą gali pasiekti iki 50,000 XNUMX daugiau palydovų. Tai reiškia, kad per ateinančius kelis dešimtmečius iki pusės stratosferos sieros rūgšties dalelių gali būti metalų iš pakartotinio patekimo. To poveikis atmosferai, ozono sluoksniui ir gyvybei Žemėje vis dar nežinomas.

Stratosferos tyrimas yra sudėtingas, nes tai regionas, kuriame žmonės negyvena. Į šį regioną trumpam atskrenda tik aukščiausi skrydžiai. Tačiau, kaip NASA Oro mokslo programos dalį, mokslininkai naudoja tyrimų lėktuvus stratosferos pavyzdžiams rinkti. Prie nosies kūgio pritvirtinami instrumentai, užtikrinantys, kad imamas oras būtų šviežias ir netrikdomas.

Stratosfera yra stabilus ir iš pažiūros ramus atmosferos sluoksnis. Tai taip pat yra ozono sluoksnio buveinė – esminis komponentas, apsaugantis gyvybę Žemėje nuo žalingos ultravioletinės spinduliuotės. Per pastaruosius kelis dešimtmečius ozono sluoksniui iškilo grėsmė, tačiau buvo dedamos koordinuotos pasaulinės pastangos jį sutvarkyti ir papildyti.

Didėjantis kosminių paleidimų ir sugrįžimų skaičius lemia daugiau metalų patekimo į stratosferą. Paleidžiamos raketos ir dislokuojami palydovai, jos palieka metalo dalelių pėdsaką, galintį paveikti atmosferą taip, kaip mokslininkai vis dar bando suprasti.

Apibendrinant, tyrimas pabrėžia, kad reikia atlikti tolesnius tyrimus, siekiant nustatyti tikslias kosminio amžiaus pasekmes Žemės atmosferai. Išvados rodo, kad didėjantis metalų kiekis iš erdvėlaivių ir palydovų gali turėti įtakos klimatui, ozono sluoksniui ir bendram mūsų planetos tinkamumui gyventi.

Šaltiniai:

– Pavadinimas: Kosmoso amžius palieka pėdsaką Žemės atmosferoje

– Šaltinis: Proceedings of the National Academy of Sciences