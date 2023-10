Jupiterio atradimas: Jameso Webbo teleskopas atskleidžia įspūdingus dujų milžino vaizdus

NASA James Webb kosminis teleskopas ir toliau stebina mokslininkus savo atradimais, šį kartą pateikdamas žavingus Jupiterio atmosferos vaizdus. Pasitelkęs savo nepaprastą viziją, Webb teleskopas atskleidė dar nematytas savybes, kurios nustebino mokslo bendruomenę.

Vienas iš novatoriškų James Webb teleskopo atradimų yra vaizdų, vaizduojančių greitaeigį reaktyvinį srautą, kurio plotis viršija 4800 kilometrų, Jupiterio pusiaujuje. Šie vaizdai suteikia mokslininkams naujų įžvalgų apie dujų milžino klimatą ir dinamiką. Ricardo Hueso iš Baskų universiteto Bilbao (Ispanija) išreiškė savo nuostabą ir pareiškė: „Tai, ką mes visada matėme kaip neryškius Jupiterio atmosferos miglotus, dabar atrodo kaip ryškūs bruožai, kuriuos galime stebėti kartu su greitu planetos sukimu.

Naudodamas NIRCam prietaisus, Webb teleskopas 10 m. liepos mėn. kas 2022 valandų darė Jupiterio vaizdus per visą Jupiterio dieną. Šie vaizdai, padaryti keturiais skirtingais filtrais, galinčiais aptikti nedidelius ypatybių pokyčius skirtinguose aukščiuose, leido tyrėjams ištirti Jupiterio atmosferą. išsamesnė informacija. Be to, teleskopas pataikė į didesnio aukščio atmosferos sluoksnius, esančius 25–50 kilometrų virš planetos debesų viršūnių. Stebėto reaktyvinio srauto greitis buvo maždaug 515 kilometrų per valandą, greičiau nei 5 kategorijos uraganas Žemėje.

James Webb kosminis teleskopas, didžiausias ir galingiausias kada nors pastatytas kosminis teleskopas, yra NASA Didžiųjų observatorijų dalis. Pagrindinis jo tikslas yra užfiksuoti ir sufokusuoti šviesą, kad mokslininkai galėtų pažvelgti į praeitį toliau nei bet kada anksčiau. Webb teleskopas, esantis L2 Lagrange taške, 1.5 milijono kilometrų atstumu nuo Žemės, yra unikalus stebėjimo taškas dangaus objektams ir reiškiniams tirti.

Šie žavingi Jupiterio vaizdai, surinkti Jameso Webbo teleskopo, kartu su teleskopo galimybe matyti infraraudonųjų spindulių šviesoje ir bendradarbiavimu su Hablo kosminiu teleskopu leido mokslininkams pirmą kartą aptikti ir sekti Jupiterio reaktyvinį srautą. Šie atradimai leidžia giliau suprasti dujų milžino atmosferos dinamiką ir prisideda prie mūsų platesnių žinių apie visatą.

