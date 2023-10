„Jaffa Cakes“ kviečia Bonnie Tyler išsiaiškinti Mėnulio užtemimo paslaptį

By

Velso dainininkė Bonnie Tyler, žinoma dėl savo hito „Total Eclipse of the Heart“, bendradarbiavo su McVitie's Jaffa Cakes, kad atskleistų žavų Mėnulio užtemimo reiškinį. Ikoninė 1999 m. „Visiško užtemimo“ reklama buvo atgaivinta, šį kartą su Taileriu, kuris veda naujos kartos žiūrovus per magišką patirtį.

Originaliame skelbime mokyklos mokytoja naudoja Jaffa pyragą, kad paaiškintų savo klasei skirtingas mėnulio fazes. Dabar, kai dalyvauja Bonnie Tyler, reklama siūlo naują šios edukacinės kelionės vaizdą. Įtraukdama savo ryšį su užtemimu susijusiais klausimais, Taileris tikisi pagilinti žmonių visoje JK supratimą apie naktinį dangų.

Nors misija šviesti visuomenę apie mokslą, susijusį su Mėnulio reiškiniu, yra pagirtina, kyla klausimas: ar „Jaffa“ pyragaičiai tikrai priskiriami sausainiams ar pyragams? Šios besitęsiančios diskusijos jau daugelį metų glumina vartotojus.

DUK:

Kl .: Kas yra mėnulio užtemimas?

A: Mėnulio užtemimas įvyksta, kai Žemė patenka tarp Saulės ir Mėnulio, todėl Mėnulis pasislepia Žemės šešėlyje.

Kl.: Kaip reklamoje naudojamas Bonnie Tyler ryšys su užtemimu susijusiais klausimais?

A: Reklamoje Taileris aptaria Mėnulio užtemimų mokslą, naudoja savo šlovę ir ryšį su „Total Eclipse of the Heart“, kad sužavėtų žiūrovus.

Kl.: Ar svarbu „Jaffa“ pyragus priskirti sausainiams ar pyragams?

A: Klasifikacija sukėlė nesutarimų ir smalsumo vartotojams, todėl nuolat vyksta diskusijos apie „Jaffa Cakes“ pobūdį.

K: Kur galiu žiūrėti naują reklamą?

A. Naują reklamą su Bonnie Tyler ir „Jaffa Cakes“ mėnulio užtemimo kampanija galite žiūrėti [oficialioje McVitie svetainėje] (https://www.mcvities.co.uk/).