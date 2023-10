Nauju tyrimu siekiama sekti ir sušvelninti kosmoso šiukšles aplink Mėnulį

By

Neseniai Purdue universiteto atliktas tyrimas siekia modeliuoti ir sekti kosmines šiukšles aplink Mėnulį, kad būtų sukurtos švelninimo strategijos. Didėjant karinių, komercinių ir mokslinių paleidimų skaičiui, taip pat mažėjant kubinių paleidimų kainai, kosminis šlamštas kelia vis didesnį susirūpinimą tiek žemoje Žemės orbitoje, tiek Mėnulio orbitoje.

Tyrime, kuriam vadovavo Carolin Frueh, siūloma naudoti „keturių kūnų geometriją“, kad būtų galima modeliuoti orbitų raidą laikui bėgant ir paskirstyti sekimo išteklius svarbiausioms vietovėms šalia Mėnulio. Šiuo metu yra ribotas stebėjimas ir informacija apie nuolaužų objektus cis-mėnulio erdvėje, regione tarp Žemės ir Mėnulio. Šis informacijos trūkumas kelia iššūkį būsimoms Mėnulio misijoms sekti ir išvengti šiukšlių.

Pastarieji įvykiai išryškino didėjantį užimtumą aplink mėnulį. Mėnulio raketos stiprintuvo katastrofa tolimojoje Mėnulio pusėje 2022 m. pradžioje parodė, kad reikia geriau sekti ir stebėti kosminius objektus. Be to, NASA Lunar Reconnaissance Orbiter neseniai buvo pastebėtas Korea Pathfinder Lunar Orbiter ShadowCam prietaisu per artimą praėjimą.

Frueh paaiškina, kad keturių kūnų geometrija tampa svarbi, kai atsižvelgiama į Žemės, mėnulio ir saulės gravitacinį poveikį. Šių kūnų sąveika veikia objektų orbitas cis-mėnulio erdvėje. Frueh darbas susijęs su šviesos kreivių naudojimu, kad būtų galima prognozuoti palydovo nutrūkimo įvykius, ir įvertinti cis-mėnulio karalystės elektrooptinio stebėjimo galimybes.

Apskritai, kadangi Mėnulis ir cis-Mėnulio erdvė ateinančiais metais bus labiau užimti Mėnulio misijomis ir kita veikla, labai svarbu sekti ir sušvelninti kosmoso šiukšles, kad būtų užtikrintas šių misijų saugumas ir sėkmė.

