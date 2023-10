Atkasimo istorija: nauji atradimai apie žmonių ir neandertaliečių kryžminimąsi

Novatoriškas tyrimas atskleidė, kad žmonės ir neandertaliečiai kryžminosi daug anksčiau, nei manyta anksčiau, maždaug prieš 250,000 75,000 metų. Šis atradimas meta iššūkį ilgalaikei nuomonei, kad kryžminimasis įvyko tik prieš XNUMX XNUMX metų. Atlikdami DNR analizę, mokslininkai atskleidė vertingų įžvalgų apie šių senovės sąveikų istoriją.

DNR tyrimų apreiškimai

Ankstesni tyrimai parodė, kad apie šešis procentus neandertaliečių genų galima atsekti žmonėms. Be to, mokslininkai nustatė, kad tam tikros žmonių grupės Afrikoje į pietus nuo Sacharos turi neandertaliečių DNR pėdsakų. Tai rodo, kad ankstyvieji žmonės susimaišė su neandertaliečiais ir vėliau grįžo į Afriką, palikdami genetinį pėdsaką.

Michaelas Dannemannas, docentas, besispecializuojantis evoliucijos ir populiacijos genomikos srityje, pažymi, kad šis naujas tyrimas suteikia didesnį tikslumą komentuojant neandertaliečių DNR šiuolaikinio žmogaus genomuose. Be to, tai padeda suprasti, kaip genų susimaišymas paveikė tiek neandertaliečių, tiek ankstyvųjų žmonių fizines savybes. Be to, tai pagerina mūsų žinias apie jų migracijos modelius ir sąveiką praeityje.

Neandertaliečių DNR buvimas Afrikoje į pietus nuo Sacharos

Neseniai žurnale „Cell“ paskelbtas tyrimas atskleidė neandertaliečių DNR buvimą tarp Afrikos į pietus nuo Sacharos kilusių asmenų. Nors šios DNR kilmė vis dar lieka paslaptinga, tyrime daugiausia dėmesio buvo skiriama populiacijoms, turinčioms protėvių ryšius su Nigeriu-Kongu.

Siekdami išsiaiškinti neandertaliečio DNR buvimą šiuolaikinėse žmonių populiacijose, mokslininkai palygino senovės neandertaliečio, vadinamo Altajaus neandertaliečiu, genetinę medžiagą su 180 individų genais iš dvylikos skirtingų Afrikos į pietus nuo Sacharos gyventojų.

Atlikdami statistinę analizę, mokslininkai nustatė bendrus genetinius variantus tarp žmonių ir neandertaliečių ir ištyrė, kaip šios genų versijos buvo paveldimos. Tyrimas parodė, kad visuose ištirtuose Afrikos į pietus nuo Sacharos genomuose buvo neandertaliečių DNR, o kai kuriose populiacijose yra iki 1.5 procento neandertaliečių genetinės medžiagos. Ši vertinga įžvalga apie kryžminimą atskleidžia, kad šie genomai buvo paveldėti iš žmonių, kurie susimaišė su neandertaliečiais ir grįžo į Afriką.

Naujausi tyrimai, rodantys neandertaliečių DNR buvimą

Įdomiausia tai, kad mokslininkai išsiaiškino, kad didžioji dalis neandertaliečių DNR žmogaus genomuose buvo sutelkta regionuose, kurie nekoduoja baltymų sintezės. Ir atvirkščiai, tuose pačiuose žmogaus DNR regionuose trūko neandertaliečių genų. Tai rodo, kad neandertaliečiai per savo evoliucijos procesą nebuvo palankūs žmogaus genams. Vietoj to, abi rūšys vystėsi skirtingai, pritaikydamos savo genomus skirtingiems tikslams.

Fernando Villanea, populiacijos genetikas iš Kolorado Boulderio universiteto, pabrėžia šio radinio svarbą. Jis teigia, kad tai nereiškia, kad nė vienas genų rinkinys nėra pranašesnis ar prastesnis už kitą; jie tiesiog išsivystė, kad atliktų skirtingas funkcijas kiekvienos rūšies genome.

Daugiau įžvalgų apie žmogaus evoliuciją

Šie nuostabūs atradimai suteikia mokslininkams galimybę įgyti daugiau įžvalgų apie žmogaus evoliucijos subtilybes. Sarah Tishkoff, vyresnioji tyrimo autorė ir Pensilvanijos universiteto genetikos ir biologijos profesorė, siūlo nuodugniau ištirti prieš 250,000 XNUMX metų gyvenusių populiacijų genetinę sandarą ir jos palyginimą su šiuolaikinių žmonių genais. Ši lyginamoji analizė galėtų atskleisti vertingos informacijos apie mūsų rūšių istoriją ir prisitaikymą.

DUK:

K: Kada žmonės ir neandertaliečiai pirmą kartą susikryžmino?

A: Nauji tyrimai rodo, kad kryžminimasis įvyko maždaug prieš 250,000 75,000 metų, o tai paneigia ankstesnius įsitikinimus, kad tai įvyko prieš XNUMX XNUMX metų.

Kl .: Kur neandertaliečių DNR randama šiuolaikiniuose žmonėse?

A: Neandertaliečių DNR galima rasti Afrikoje į pietus nuo Sacharos gyvenančių individų genetinėje struktūroje, ypač populiacijose, turinčiose protėvių ryšius su Nigerio-Kongo.

Kl.: Ką atskleidžia neandertaliečių DNR buvimas šiuolaikiniuose žmonėms?

A: Tai rodo, kad ankstyvieji žmonės susimaišė su neandertaliečiais ir grįžo į Afriką, palikdami genetinį pėdsaką.

Klausimas: Kokių įžvalgų galima gauti tyrinėjant neandertaliečių DNR šiuolaikinio žmogaus genomuose?

A: Analizuodami genų susimaišymo tarp neandertaliečių ir ankstyvųjų žmonių poveikį, mokslininkai gali geriau suprasti abiejų grupių fizines savybes ir jų migraciją bei sąveiką praeityje.