Orionidai: įspūdingas meteorų lietus

Orionidų meteorų lietus, vienas iš geriausiai žinomų ir patikimiausių meteorų lietus, yra puikus vaizdas. Jei kada nors susimąstėte apie tas krentančias žvaigždes naktiniame danguje, svarbu žinoti, kad iš tikrųjų tai ne žvaigždės, o meteoroidai – kosmose keliaujančios uolos. Šie meteoroidai gali būti įvairių dydžių nuo mažų akmenukų ir smėlio iki didesnių objektų.

Kai Žemė skrieja savo orbita aplink Saulę, ji retkarčiais atsitiktinai patenka į šiuos meteoroidus. Tiesą sakant, į Žemę kasdien patenka maždaug 48 tonos medžiagos iš kosmoso. Kai šie meteoroidai patenka į Žemės atmosferą, jie tampa meteorais. Orionidai, kurių vidutinis greitis yra apie 61 km/s, dega dideliame aukštyje, todėl danguje susidaro trumpam matomi šviesūs dryžiai.

Meteorų lietus, kaip orionidai, nėra atsitiktinis susitikimas su meteoroidais. Jie atsiranda, kai Žemė praeina per tankesnius kosminių šiukšlių regionus, kuriuos palieka kometos, keliaujant aplink Saulę. Kometos yra pagamintos iš birios medžiagos, kurią sulaiko sušalusios dujos, o kai Žemė susiduria su šiomis nuolaužomis, susidaro įspūdingas meteorų, besidriekiančių per dangų, vaizdas.

Orionidai ypač domina, nes jie yra susiję su Halley kometu. Halio kometa, kuri kas 75 metus apsuka orbitą, palieka palaidų griuvėsių pėdsaką, kai priartėjus prie Saulės ledas virsta dujomis. Kai Žemė praeina pro šias šiukšles, mes patiriame Orionidų meteorų lietų.

Norint mėgautis meteorų lietumi, kaip Orionidai, nereikia jokios specialios įrangos. Tačiau svarbu pasirinkti tinkamą laiką ir vietą. Meteorų lietus pavadintas žvaigždynų vardais, nurodant kryptį, iš kurios meteorai patenka į mūsų atmosferą. Orionidams spindulys yra Oriono žvaigždyne, tiesiai į viršutinį kairįjį peties kampą. Perspektyviausias nakties laikas stebėti orionidus paprastai yra antroji pusė.

Orionidai prasideda spalio pradžioje ir baigiasi lapkričio pradžioje, o pikas būna 21 m. spalio 22–2023 dienomis. Piko metu galite tikėtis vidutiniškai 40–70 meteorų per valandą. Šviesos tarša gali trukdyti matomumui, todėl labai svarbu rasti vietą atokiau nuo ryškios šviesos. Be to, leisti akims prisitaikyti prie tamsos 20–30 minučių, labai svarbu pastebėti net silpniausius meteorus.

Meteorų stebėjimas yra nuostabi veikla, leidžianti išeiti iš įtemptos rutinos ir užmegzti ryšį su visata. Tam reikia kantrybės, taip pat ramybės ir aplinkos suvokimo. Taigi, griebkite šilto gėrimo, susiraskite patogią vietą ir mėgaukitės nuostabiu orionidų meteorų lietumi.

Apibrėžimai:

– Meteoroidas: kosmose keliaujančios uolos.

– Meteoras: meteoroidas, patekęs į Žemės atmosferą ir dega.

– Meteorų lietus: dangaus įvykis, kurio metu galima stebėti kelis meteorus, kylančius iš to paties spindulio.

– Kometa: nešvarus sniego gniūžtė, pagaminta iš birios medžiagos, kurią sulaiko sušalusios dujos.

– Spindulinis: taškas danguje, iš kurio, atrodo, kyla meteorų lietaus meteorai.

Šaltiniai:

– „The Orionids: Look Up for A Night Of Shooting Stars This Month“, „Forbes“.

– „Space Rocks 101: kas yra meteoroidai, meteorai ir meteoritai?“, NASA