Naujas straipsnis: Du NASA astronautai ruošiasi istoriniam kosminiam pasivaikščiojimui

Du NASA astronautai baigia ruoštis novatoriškam kosminiam žygiui už Tarptautinės kosminės stoties (TKS), kad atliktų svarbius priežiūros darbus žemoje Žemės orbitoje. Šis svarbus įvykis bus antras kartas istorijoje, kai dvi moterys kartu iškeliaus iš kosminės stoties.

Numatyta, kad žygis į kosmosą prasidės trečiadienį 8:05 ET. Tikimasi, kad jis truks maždaug šešias su puse valandos. Įdomu tai, kad NASA teiks tiesiogines ekstratransporto veiklos transliacijas įvairiose platformose, įskaitant NASA YouTube kanalą, NASA programą ir NASA televiziją. Be to, galite prisijungti naudodami tam skirtą transliacijos kanalą.

Šios svarbios misijos metu NASA astronautai Jasmin Moghbeli ir Loral O'Hara atliks keletą svarbių užduočių. Jie prasidės išimdami elektronikos dėžutę iš ryšių antenos kosminėje stotyje. Be to, jie pakeis vieną iš 12 guolių agregatų, kurie atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį sukant TKS saulės masyvus, kad būtų galima sekti Saulę, kai ji skrieja aplink Žemę.

Pažymėtina, kad šis kosminis žygis turi didžiulę reikšmę, nes jis bus pirmasis ir Moghbeli, ir O'Hara. Tai taip pat atitinka istorinį precedentą, susidariusį 2019 m., kai NASA astronautės Christina Koch ir Jessica Meir pirmą kartą pradėjo žygį į kosmosą, kuriame dalyvauja tik moterys, veiksmingai įrodydamos moterų galimybes ir indėlį į kosmoso tyrinėjimus.

Iš pradžių planuota spalio 12 d., ėjimas į kosmosą buvo atidėtas dėl aušinimo skysčio nuotėkio iš atsarginio rusiško modulio radiatoriaus. Neseniai atliktas patikrinimas atskleidė, kad per išėjimą į kosmosą spalio 25 d. išbėgo likutinio aušinimo skysčio burbulas, dėl kurio Rusijos astronautai grįžo į stotį. Nors NASA nepateikė atnaujintos informacijos apie nutekėjimą, tikimasi, kad tai neturės įtakos būsimam išėjimui į kosmosą.

Siekdama šių nepaprastų pastangų, NASA ir toliau stumia kosmoso tyrinėjimo ribas, užtikrindama TKS priežiūrą ir sklandų veikimą. Įkvepiančios astronautų Moghbeli ir O'Hara pastangos liudija visos NASA komandos atsidavimą ir įgūdžius.

Dažnai užduodami klausimai

1. Kas yra kosminis pasivaikščiojimas?

Ėjimas į kosmosą, taip pat žinomas kaip ekstraveikalinė veikla (EVA), yra tada, kai astronautas palieka savo erdvėlaivį, kad galėtų atlikti užduotis ir remontuoti lauke, kosmoso vakuume.

2. Kas yra Tarptautinė kosminė stotis (TKS)?

Tarptautinė kosminė stotis (TKS) yra tinkama gyventi žemoje Žemės orbitoje. Ji tarnauja kaip tyrimų laboratorija, observatorija ir įvairių šalių astronautų rezidencija.

3. Kiek truks kosminis žygis?

Apskaičiuota, kad žygis į kosmosą truks apie šešias su puse valandos, pradedant 8:05 ET.

4. Kur galiu žiūrėti tiesioginę išėjimo į kosmosą transliaciją?

NASA tiesiogiai transliuoja išėjimą į kosmosą savo oficialiame „YouTube“ kanale, NASA programėlėje ir NASA televizijoje.