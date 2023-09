Brianas May, astrofizikas ir karalienės gitaristas, padeda NASA planuoti asteroidą Bennu

Brianas May, legendinis grupės „Queen“ gitaristas, prisidėjo prie NASA misijos sudaryti ir paimti pavyzdį iš asteroido Bennu. May, turintis astrofizikos daktaro laipsnį, bendradarbiavo su mokslininke Claudia Manzoni, kad sukurtų tikroviškus 3D kosminių misijų vaizdus. Naudodamas šiuos vaizdus, ​​May padėjo nustatyti Bennu ir rasti saugią nusileidimo zoną OSIRIS-REx zondui, kuris surinko mėginį.

Bendradarbiavimas prasidėjo, kai May išsiuntė stereofoninius įrenginius – 3D vaizdus, ​​pagamintus iš OSIRIS-REx misijos vaizdų – misijos direktoriui Dante Lauretta. Lauretta buvo nustebinta stereo aparatų kokybe ir pripažino jų potencialą ieškant pavyzdžio nusileidimo vietos. May, Manzoni, Lauretta ir kiti kartu dirbo prie projekto, todėl buvo išleista knyga „Bennu 3-D, Asteroido anatomija“.

Tai ne pirmas May dalyvavimas NASA. 2015 m. jis dirbo moksliniu bendradarbiu „New Horizons“ misijoje, kuri tyrinėjo Plutoną. May yra žinomas ne tik dėl savo indėlio į astrofiziką, bet ir kaip daugelio Queen hitų, įskaitant „We Will Rock You“ ir „I Want It All“, dainų autorius.

May aistra kosmosui ir mokslui akivaizdi iš jo aktyvaus vaidmens NASA misijose. Jo, kaip astrofiziko ir gitaristo, patirtis ir kūrybiškumas ir toliau daro įtaką šioje srityje.

