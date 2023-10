Azotinių padangų privalumai kasybos darbuose

Kasybos operatoriai susiduria su nuolatiniu iššūkiu išlaikyti produktyvumą ir užtikrinti savo įgulų saugumą sudėtingomis darbo sąlygomis. Didelės kalnakasybos transporto priemonės, tokios kaip krautuvai ir vilkikai, atlieka pagrindinį vaidmenį sprendžiant šias problemas ir reikalauja veiksmingų ir saugių padangų.

Padangų sauga kasybos pramonėje yra nepaprastai svarbi. Kasybos transporto priemonių padangos turi užtikrinti stabilumą ir sukibimą, kad būtų galima perkelti medžiagas ir užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams. Tačiau šių mašinų svoris ir galia gali lemti padangų gedimus, o tai gali sukelti problemų ir net sukelti sprogimo pavojų. Šiuo metu kasybos transporto priemonių padangos dažnai pripildomos deguonies turinčio oro, o tai padidina plyšimo ar kibirkšties sukelto sprogimo riziką.

Vienas iš būdų, kaip sumažinti šią riziką, yra kasybos transporto priemonių padangas užpildyti azotu, o ne oru. Azotas jau buvo naudojamas keleivinėse transporto priemonėse, siekiant palaikyti padangų slėgį ir padidinti degalų efektyvumą, o tai suteikia papildomos naudos – padidina kasybos transporto priemonių saugumą. Užpildžius padangas azotu, sprogimo rizika žymiai sumažėja.

Azotas suteikia keletą tiesioginių pranašumų kasant transporto priemonių padangas. Tai lemia lėtesnį slėgio praradimą ir mažesnę metalinių padangų dalių koroziją, kurią sukelia vandens garai. Tai reiškia geresnę darbuotojų ir kasybos operatorių saugą.

Be to, azotas padeda pailginti padangų tarnavimo laiką, nes sulėtina orą. Nors ir deguonis, ir azotas gali prasiskverbti per padangos sienelę, azotas tai keturis kartus lėčiau nei deguonis ir daugiau nei 100 kartų lėčiau nei vandens garai. Dėl to padangų tarnavimo laikas gali pailgėti 10%.

Padangų gedimai gali sukelti darbo sustabdymus ir didelių prastovų. Azotas padeda išlaikyti padangas optimaliai pripūstas, sumažina lankstumą ir trintį, o tai sumažina padangų perkaitimo ir gedimo riziką. Tai taip pat padidina kuro efektyvumą, nes azoto nuostoliai yra lėtesni, palyginti su deguonimi.

Kasybos transporto priemonių padangos kelia pavojų saugai dėl savo dydžio, masės ir slėgio. Šių padangų užpildymas deguonimi padidina padangų gaisrų riziką, ypač požeminėse kasyklose. Azoto pripildytos padangos šią riziką žymiai sumažina.

Nors yra iššūkių diegiant azoto infliacijos sistemą, pvz., kainuoja daug ir daug išmetamųjų teršalų sukeliantis azoto transportavimas į atokias kasybos vietas, yra galimų sprendimų. Kai kurios įmonės tiria azoto generavimą kasybos vietose, o tai leistų sutaupyti išlaidų ir leistų naudoti azotą kituose kasybos procesuose, pavyzdžiui, metano slopinimui anglies kasyboje.

Nors azotinių padangų naudojimas kasybos darbuose nėra plačiai paplitęs, jis populiarėja, ypač Pietų Afrikoje, kur jos tapo pramonės standartu. Azoto generatoriai tiekiami įvairių šalių kasybos operacijoms, o technologija yra patogi ir lengvai montuojama.

Apibendrinant galima pasakyti, kad azotinių padangų naudojimas kasybos darbuose suteikia daug naudos, visų pirma saugos požiūriu. Nors yra iššūkių, kuriuos reikia įveikti, azoto generatorių įdiegimas požeminėse kasyklose galėtų suteikti papildomų pranašumų, susijusių su sąnaudų taupymu ir patobulintais kasybos procesais.

Nuorodos:

– Tunnicliffe, A. (2023, birželio 8 d.). Ant riedėjimo: kaip azotas pagerina padangų formatavimą važiuojant kasyklų padangomis. Kasybos savaitraštis. Gauta iš [šaltinis]

Pastaba: šaltinio straipsnis ir vaizdas buvo pakeisti ir apibendrinti, kad būtų sukurtas šis naujas straipsnis.