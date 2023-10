Stebinančios paslaptys, paslėptos po žemės pluta

By

Atlikdami novatorišką tyrimą, mokslininkai padarė nuostabų atradimą apie Žemės mantiją – sluoksnį tarp plutos ir šerdies. Pasirodo, po mūsų kojomis slypi didžiulis vandens rezervuaras, savo dydžiu prilygstantis Ramiojo vandenyno, Atlanto ir Indijos vandenynams kartu paėmus.

Skirtingai nuo skysto vandens, kurį žinome Žemės paviršiuje, šis vanduo yra laikomas jonų pavidalu mantijos kristaluose. Šis atradimas meta iššūkį ilgalaikiam įsitikinimui, kad viršutinėje ir apatinėje mantijose nėra vandens. Tai rodo, kad pereinamoji zona tarp jų, esanti maždaug 255–410 mylių po žeme, iš tikrųjų yra šlapia.

Mokslininkai atliko eksperimentus su mantijos pereinamąją zoną reprezentuojančiomis uolienomis. Stebėdami šių uolienų klampumo lygius, jie nustatė ryšį su išmatuotais mantijos lygiais. Tai rodo, kad pereinamojoje zonoje iš tiesų yra vandens.

Be to, tyrimas rodo, kad Žemė gali būti „drėgna iki pat šerdies“. Siūloma, kad pati mantija galėtų gaminti vandenį per chemines reakcijas, o ne pasikliauti vien susidūrimais su ledo turtingomis kometomis ankstyvojoje planetos istorijoje.

Šios didžiulės požeminio vandens sistemos apreiškimas turi įtakos ne tik mūsų planetai. Tai padidina galimybę, kad kiti dangaus kūnai, įskaitant ekstrasalines planetas, taip pat gali turėti paslėptus vandenynus savo mantijose.

Vandens buvimas giliai Žemės viduje gali turėti įtakos seisminiam aktyvumui. Kai vanduo išbėga iš kristalų, jis gali sukelti didžiulį slėgį, galiausiai sukeldamas žemės drebėjimus, kilusius šimtus mylių žemiau paviršiaus. Tai atskleidžia paslaptingą tam tikrų seisminių įvykių kilmę.

Nepaisant šių nuostabių išvadų, mokslo bendruomenė tebėra neaiški dėl tikslios vandens kilmės ir kiekio mūsų planetoje. Šiuo metu vykstančios diskusijos pabrėžia Žemės evoliucijos sudėtingumą ir jos svarbą kitų dangaus kūnų supratimui.

DUK:

Kl.: Kur tyrime rastas vanduo?

A: Vanduo randamas mantijoje, sluoksnyje tarp Žemės plutos ir šerdies.

K: Kaip laikomas vanduo?

A: Vanduo yra laikomas kristaluose kaip jonai, o ne skystas.

Kl.: Kokią reikšmę šis atradimas turi seisminiam aktyvumui?

A: Vandens išsiskyrimas iš kristalų gali sukelti žemės drebėjimus giliai po Žemės paviršiumi.

K: Ar kitos planetos galėjo paslėpti vandenį savo mantijoje?

A: Taip, gali būti, kad kituose dangaus kūnuose, įskaitant ekstrasalines planetas, taip pat yra paslėptų vandenynų savo mantijoje.

K: Kur galiu rasti daugiau informacijos šia tema?

A: Norėdami gauti daugiau informacijos, galite perskaityti originalų straipsnį [The US Sun] (https://www.thesun.co.uk/).