Kirminų kontrolė obuoliuose: ne cheminiai tirpalai

Ar kirminai perima jūsų obuolių derlių? Nebijok! Yra necheminių sprendimų, kurie gali padėti suvaldyti šią problemą ir užtikrinti gausų skanių, be kirmėlių obuolių derlių.

Šių kirminų kaltininkas yra obelinė lerva, kuri deda kiaušinėlius į obelų žiedus. Iš šių kiaušinių išsirita lervos, kurios tuneliu per obuolius, todėl jie tampa mažiau patrauklūs. Nors techniškai vis dar valgomi, šie užkrėsti obuoliai nėra patys patraukliausi.

Taigi, ką galite padaryti, kad kovotumėte su šiuo kenkėju nepakenkiant bitėms ir nenaudojant cheminių purškalų? Svarbiausia švara. Greitai pašalindami nuo žemės nukritusius obuolius ir tinkamai juos išmesdami, galite sumažinti žiemojančių lėliukių skaičių ir nutraukti lervos gyvenimo ciklą.

Štai keli patarimai, kaip padidinti šio metodo veiksmingumą:

Surinkite nukritusius obuolius, kai tik jie nukris, ir supilkite į įprastas šiukšles. Paraginkite savo kaimynus su obelimis daryti tą patį. Obuoliams krentant po medžiu padėkite brezentą, kad lervos neįsiskverbtų į dirvą ir būtų lengviau surinkti obuolius.

Be to, galite apsvarstyti galimybę sugauti suaugusias muses, kad sumažintumėte jų populiaciją. Šiam tikslui puikiai tinka lipnios feromoninės gaudyklės, kurias galima įsigyti sodo centruose. Pakabinkite spąstus gegužės viduryje, kai pradeda dygti musės, ir patikrinkite jas du ar tris kartus per savaitę.

Atminkite, kad norint maksimaliai padidinti efektyvumą, būtina šias pastangas koordinuoti su savo kaimynais, jei jie taip pat turi obelų.

Dažnai užduodami klausimai

Kl .: Kaip sužinoti, ar mano obuoliuose yra kirminų?

A: Ieškokite sliekų pėdsakų ar tunelių obuolio mėsoje. Jei matote šiuos požymius, tikėtina, kad turite kirminų.

Kl.: Ar vis tiek galiu valgyti obuolius su kirmėlėmis?

A: Nors techniškai vis dar galima valgyti, užkrėstų obuolių išvaizda gali nekelti apetito. Geriausia juos išimti ir tinkamai išmesti.

Kl.: Ar yra kokių nors ekologiškų purškalų, skirtų obuolių lervų kontrolei?

A: Deja, šiuo metu nėra veiksmingų ekologiškų purškalų, skirtų obelų kirmėlių kontrolei. Necheminiai metodai, tokie kaip švara ir gaudymas spąstais, yra geriausi variantai.

Kl.: Ar musių gaudymas pakenks bitėms?

A: Ne, musių gaudymas lipniais feromoniniais spąstais nepakenks bitėms ar kitiems naudingiems vabzdžiams. Spąstai specialiai nukreipti į obuolių lervas.

Įdiegę šiuos necheminius sprendimus ir išlikdami budrūs, galėsite sėkmingai suvaldyti kirminus savo obelse ir mėgautis gausiu skanių, bekirmių obuolių derliumi!