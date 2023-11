3D spausdinimas erdvėje: nauja gamybos riba

Mokslininkai tiria galimybes panaudoti 3D spausdinimo technologiją kosmose gaminant reikmenis ir mažinant tiekimo misijų poreikį. Šis tyrimas gali pakeisti ilgalaikes misijas už Tarptautinės kosminės stoties (TKS) ribų ir leisti astronautams gaminti išteklius pagal poreikį.

Neseniai atliktame tyrime mokslininkai ištyrė, kaip 3D spausdinimas veikia mikrogravitacijoje. Skirtingai nei Žemėje, kur gravitacija vaidina svarbų vaidmenį 3D spausdinimo procese, medžiagų elgsena erdvėje nėra gerai suprantama. Tirdama, kaip titano dioksido putos, dažniausiai naudojama 3D spausdinimo medžiaga, elgiasi mikrogravitacijoje, mokslininkų komanda įgijo vertingų įžvalgų apie parametrus, turinčius įtakos spausdinimo procesui.

Titano dioksido pasirinkimas yra ypač naudingas kosmose. Jis ne tik lengvas ir atsparus korozijai, bet ir turi potencialių kasybos galimybių Mėnulyje. Mėnulyje yra mineralų, panašių į titano dioksidą, telkinių, o tai reiškia, kad būsimi Mėnulio tyrinėtojai gali išgauti reikiamas spausdinimo medžiagas tiesiai iš Mėnulio paviršiaus ir taip sutaupyti transportavimo išlaidų.

Be to, titano dioksidas turi savybių, dėl kurių jis yra puikus pasirinkimas astronautų įrangai. Jis gali užblokuoti beveik visą ultravioletinę (UV) šviesą, sklindančią iš saulės, sudarydamas apsauginį skydą astronautams. Be to, mineralas gali panaudoti šviesą, kad palengvintų naudingas chemines reakcijas, tokias kaip oro ir vandens valymas.

Tyrėjai siekia tęsti savo eksperimentus, išsiųsdami 3D spausdintuvą šešių mėnesių kelionei į TKS, kad išsamiai ištirtų spausdinimo procesą.

3D spausdinimo technologijos plėtra kosmose gali pakeisti kosmoso tyrinėjimą ir kolonizaciją. Astronautai pagal poreikį galėtų gaminti įvairius išteklius, pradedant kosminių stočių dalimis ir baigiant nanopalydovais ir net viso dydžio palydovais, pagamintais iš iškastų asteroidinių medžiagų. Be to, tai galėtų sudaryti sąlygas 3D spausdinti buveines Mėnulyje ir kitose planetose, sumažinant krovinių papildymo misijų poreikį.

Šis tyrimas atveria įdomių galimybių kosmoso tyrinėjimų ateičiai ir parodo technologijų pritaikymo nežemiškoms aplinkoms svarbą. Kadangi mes ir toliau plečiame kosmoso tyrinėjimo ribas, 3D spausdinimas erdvėje gali tapti esminiu įrankiu astronautams kuriant tvarų buvimą už Žemės ribų.

FAQ

Kas yra 3D spausdinimas? 3D spausdinimas yra trimačių objektų kūrimo būdas sluoksniuojant medžiagas, paprastai naudojant spausdintuvą. Kodėl 3D spausdinimas erdvėje yra svarbus? 3D spausdinimas kosmose leistų astronautams pagal poreikį gaminti reikalingus reikmenis ir išteklius, taip sumažinant atsargų iš Žemės poreikį ir ilgalaikes misijas už TKS ribų. Kodėl titano dioksidas yra geras pasirinkimas 3D spausdinimui erdvėje? Titano dioksidas yra lengvas, atsparus korozijai ir potencialiai prieinamas kasybai Mėnulyje. Jis taip pat turi savybių, dėl kurių jis yra veiksmingas skydas nuo ultravioletinės (UV) šviesos ir gali skatinti naudingas chemines reakcijas. Kaip 3D spausdinimas kosmose galėtų būti naudingas būsimiems kosmoso tyrinėjimams? Suteikus galimybę astronautams pagal poreikį gaminti išteklius, 3D spausdinimas kosmose galėtų sumažinti krovinių tiekimo misijų poreikį ir sudaryti sąlygas kurti buveines kituose dangaus kūnuose. Kokie tolesni šio tyrimo žingsniai? Mokslininkų komanda planuoja nusiųsti 3D spausdintuvą į Tarptautinę kosminę stotį, kad būtų išsamiai ištirtas spausdinimo procesas mikrogravitacijoje.

