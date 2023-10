Kosminių tamsiųjų amžių tyrinėjimas: NASA ir Berklio laboratorija pradeda ambicingą Mėnulio eksperimentą

NASA finansuojamas projektas Lusee-Night (Lunar Surface Electromagnetic Experiment Night) 2025 m. ketina pradėti novatorišką eksperimentą tolimoje Mėnulio pusėje. Bendradarbiaudama su keliomis JAV laboratorijomis, Lusee-Night siekia medžioti senovinius radijo signalus iš Mėnulio. kosminiai tamsieji amžiai daugiau nei prieš 14 milijardų metų.

Tamsieji amžiai reiškia laikotarpį po Didžiojo sprogimo, kai pradėjo formuotis pirmosios žvaigždės ir galaktikos. Lawrence'o Berkeley nacionalinė laboratorija (Berkeley Lab), pagrindinė projekto partnerė, paskelbė, kad pradinė eksperimento misija truks 18 mėnesių. Tikimasi, kad eksperimentas suteiks esminių įžvalgų apie visatą.

Privati ​​organizacija „Firefly Aerospace“ eksperimentą nugabens į Mėnulį. Projektas yra NASA, Energetikos departamento, Berklio laboratorijos, Brookhaven nacionalinės laboratorijos, UC Berkeley, ir Minesotos universiteto bendradarbiavimas.

„Berkeley Lab“ šiuo metu konstruoja eksperimento anteną, kuri bandys aptikti senovines radijo bangas. Tolimojoje Mėnulio pusėje yra nesugadinta, tyli aplinka, kuri idealiai tinka šiems signalams užfiksuoti. Mėnulis veikia kaip skydas, blokuojantis radijo bangas nuo Žemės, o veikdamas Mėnulio naktį, eksperimentas gali dar labiau pašalinti Saulės trikdžius.

Sudėtingos sąlygos Mėnulio paviršiuje kelia papildomų kliūčių eksperimentui. Mėnulio dieną reikės ištverti temperatūrą nuo ekstremalios -280 laipsnių pagal Farenheitą iki 250 laipsnių pagal Farenheitą. Be to, kadangi tolimoji Mėnulio pusė niekada nesusiduria su Žeme, tiesioginis ryšys su eksperimentu yra neįmanomas. Vietoj to, visi Lusee-Night surinkti duomenys bus perduodami per relės palydovą, kuris praeina virš galvos.

Eksperimentas bus sutelktas į dažnius nuo 0.5 iki 50 megahercų, tačiau tikimasi, kad ateityje reikės atlikti jautresnius eksperimentus, kad būtų galima aptikti silpnus tamsiųjų amžių signalus. Nepaisant techninių iššūkių, Lusee-Night yra jaudinanti pastanga tyrinėti neatrastą teritoriją ir padaryti novatoriškų astronominių atradimų.

Apibrėžimai:

– Tamsieji amžiai: laikotarpis po Didžiojo sprogimo, kai pradėjo formuotis pirmosios žvaigždės ir galaktikos.

– Mėnulio paviršiaus elektromagnetinių eksperimentų naktis (Lusee-Night): NASA finansuojamas eksperimentas, kuriuo siekiama aptikti senovinius radijo signalus iš kosminių tamsiųjų amžių tolimoje Mėnulio pusėje.

– „Firefly Aerospace“: privati ​​organizacija, dalyvaujanti Lusee-Night eksperimento gabenime į Mėnulį.