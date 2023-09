By

Buvo žinoma, kad įžymybės pritaria įvairioms dietos tendencijoms, o viena iš naujausių populiarumo madų yra dieta „vienas maistas per dieną“, dar žinomas kaip OMAD. Žymūs veikėjai, tokie kaip Bruce'as Springsteenas ir Chrisas Martinas iš „Coldplay“, teigė, kad OMAD padeda jiems valdyti svorį ir išlaikyti formą.

OMAD yra ekstremali pasninko dietų, tokių kaip pertraukiamas badavimas ir riboto laiko valgymas, versija. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad užuot pasninkavęs tam tikromis dienomis ar apribojęs valgymą iki tam tikro laiko lango, OMAD sekėjai sunaudoja visas savo dienos kalorijas per vieną didelį patiekalą.

Dėl riboto paties OMAD tyrimų, dauguma teiginių apie jo veiksmingumą yra pagrįsti anekdotiniais įrodymais arba prielaidomis, padarytomis iš kitų badavimo formų tyrimų. Nors kai kurie įrodymai rodo, kad tam tikros pertraukiamo badavimo ir riboto laiko valgymo formos gali padėti kontroliuoti svorį ir pagerinti medžiagų apykaitos sveikatos rodiklius, tyrimai vis dar vyksta.

Tyrimas su žmonėmis parodė, kad valgant vieną kartą per dieną kūno svoris ir riebalų masė sumažėjo. Tačiau tai taip pat sumažino liesą masę ir kaulų tankį, o tai gali sukelti raumenų funkcijos sutrikimą ir padidinti kaulų lūžių riziką, jei bus laikomasi ilgesnį laiką. Tyrimai su gyvūnais davė prieštaringų rezultatų, kai kurie rodo, kad suvalgius vieną didelį maistą priauga svorio.

Norint geriau suprasti OMAD poveikį, reikia atlikti išsamesnius tyrimus, kuriuose dalyvauja didesnės dalyvių grupės ir įvairios populiacijos. Tyrėjai taip pat turi ištirti ilgalaikį OMAD poveikį ir atsižvelgti į įvairius valgymo laikus ir mitybos sudėtį.

Nors vieno valgymo per dieną metodas gali atrodyti patrauklus norint valdyti svorį, gali būti sudėtinga patenkinti visus mitybos poreikius, įskaitant energiją, baltymus, skaidulą ir būtiniausius vitaminus bei mineralus, tik vienu valgymu. Nepakankamas maistinių medžiagų suvartojimas gali sukelti raumenų praradimą, vidurių užkietėjimą ir blogą žarnyno sveikatą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pakankamai baltymų, daržovių, riešutų, sėklų, vaisių, nesmulkintų grūdų ir pieno produktų arba tinkamų alternatyvų vartojimui, kad būtų patenkinti mitybos poreikiai.

Labai svarbu pažymėti, kad OMAD nerekomenduojama vartoti vaikams, nėščioms, planuojančioms pastoti, maitinančioms krūtimi arba asmenims, kuriems gresia valgymo sutrikimas. Be to, reikėtų atsižvelgti į dietos tvarumą ir galimą žalą plačiajai visuomenei ilgainiui, ypač dėl to, kad šias dietas besilaikančios įžymybės turi prieigą prie mitybos specialistų, aukštos kokybės dietų ir papildų.

Apibendrinant galima pasakyti, kad nors OMAD dieta sulaukė dėmesio, yra mažai mokslinių įrodymų apie jos saugumą ir veiksmingumą. Prieš pradedant bet kokią ekstremalią dietą, rekomenduojama pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu arba registruotu dietologu.

