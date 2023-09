Megamodontium mccluskyi atradimas: milžiniškas iškastinis voras iš Australijos

By

Neseniai mokslininkai atrado ir aprašė naują „milžiniško“ iškastinio voro rūšį, kuri egzistavo prieš 11–16 milijonų metų dabartinės Australijos teritorijoje. Šis voras, pavadintas Megamonodontium mccluskyi, yra pirmoji rasta fosilija, priklausanti Barychelidae šeimai. Jis panašus į gyvą Monodontium gentį, bet žymiai didesnis, nuo pirštų galų iki kojų yra apie 50 mm.

Megamodontium mccluskyi atradimas yra reikšmingas, nes jis užpildo didelę spragą mūsų supratime apie vorų evoliucijos istoriją. Australija davė tik ribotą skaičių vorų fosilijų, o šis naujas atradimas yra tik penktasis. Daktaras Matthew McCurry iš Naujojo Pietų Velso universiteto šį radinį apibūdina kaip „labai reikšmingą“, nes jis atskleidžia naujos informacijos apie vorų išnykimą ir suteikia įžvalgų apie praeitį.

Fosilija rodo, kad Megamonodontium mccluskyi gyveno aplinkoje, panašioje į savo šiuolaikinę giminę, kuri randama drėgnuose miškuose nuo Singapūro iki Papua Naujosios Gvinėjos. Tačiau šios vorų grupės išnykimas žemyninėje Australijoje sutapo su laiku, kai šalis tapo sausesnė.

Megamonodontium mccluskyi yra ne tik didžiausias žinomas iškastinis voras Australijoje, bet ir pirmoji Barychelidae šeimos fosilija, rasta visame pasaulyje. Šis radinys rodo, kad vorai su šepetėliais, tokie kaip Megamonodontium mccluskyi, nėra dažnai išsaugomi kaip fosilijos dėl jų įkasimo.

Mikroskopiniai fosilijų tyrimai atskleidė išskirtinį išsaugojimo lygį, leidžiantį mokslininkams išanalizuoti sudėtingas detales, tokias kaip voro nagų struktūra ir į plaukus panašios sruogos ant jo kūno ir kojų. Setae atlieka daugybę funkcijų, įskaitant cheminių medžiagų ir vibracijos jutimą, gynybą ir ryšį.

Šis neseniai atrastas Megamodontium mccluskyi suteikia vertingų įžvalgų apie evoliucijos istoriją ir aplinkos pokyčius, kurie suformavo pasaulį prieš milijonus metų. Tolesni tokių fosilijų tyrimai ir analizė yra labai svarbūs siekiant išplėsti mūsų supratimą apie senovės ekosistemas ir jose kažkada klestėjusias būtybes.

