„CubeSats“ kelionė: išbandytas naujas metodas, leidžiantis nusileisti ant asteroido

Po metų Europos kosmoso agentūra (ESA) ketina pradėti Hera misiją, kuri bus antrasis žmogaus erdvėlaivis, tyrinėjantis asteroidą Didymos. Nors NASA DART misija anksčiau atsitrenkė į Didymos mėnulį Dimorphos, Hera siekia ištirti paliktą smūginį kraterį ir išsiaiškinti planetos gynybą nuo asteroidų.

Kaip ESA planetinės gynybos programos dalis, pagrindinė Hera misija yra ištirti DART misijos poveikį Dimorphos ir Didymos, padedant mokslininkams sužinoti daugiau apie galimų asteroidų grėsmių Žemei sutrukdymą. Be to, „Hera“ atlieka technologijų demonstravimo misiją, pristatydama unikalų nusileidimo metodą, žinomą kaip „Tvirtas balistinis nusileidimas“.

Nusileidimas ant besisukančio asteroido su minimalia gravitacija kelia keletą iššūkių. „CubeSats“, „Milani“ ir „Juventus“, sveriantys maždaug 12 kg, lydės Hera ir panaudos savo instrumentus, kad pagerintų dvejetainio asteroido tyrimą. Šie prietaisai apima spektrometrą, termogravimetrą lakiosioms ir organinėms medžiagoms aptikti, radarą, skirtą Dimorphos vidinei struktūrai tirti, ir gravimetrą. Kameros ir radijo įranga taip pat padės atlikti egzaminą, kuris, kaip tikimasi, truks apie šešis mėnesius.

Pasibaigus misijai „Milani“ ir „Juventus“ bandys nusileisti „Dimorphos“. Naujausiame pagrindinio autoriaus Iosto Fodde iš Glazgo universiteto straipsnyje „Tvirtų balistinių nusileidimų ant dvejetainio asteroido projektavimas ir analizė“ pristatomas naujas metodas, leidžiantis „CubeSats“ sėkmingai nusileisti.

Tvirtas balistinis nusileidimas reiškia nusileidimo be variklio techniką. Naudodami neįkyrią Čebyševo interpoliacijos (NCI) techniką, CubeSats apskaičiuoja galimų būsenų augimo tempą laikui bėgant. Tai padeda apriboti smūgio greitį ir kampus, optimizuojant tūpimo trajektoriją. Rezultatas – 20 % sėkmingesnis nusileidimas ir gerokai sumažintas tūpimo pėdsakas, palyginti su įprastais metodais.

Nors sudėtingos ir brangios misijos, tokios kaip NASA OSIRIS-REx, pabrėžė asteroidų mėginių grįžimo į Žemę svarbą, straipsnio autoriai pabrėžia, kad pagrindiniai erdvėlaivių nusileidimai ant asteroidų suteikia vertingų mokslinių duomenų. Šie nusileidimai suteikia įžvalgų apie vidinę asteroidų struktūrą ir medžiagų savybes, tuo pačiu leidžiant atlikti matavimus vietoje.

Artėjanti „Hera“ misija ir novatoriškas „CubeSats“ bandymas nusileisti, mokslininkai ir inžinieriai džiaugiasi galimomis asteroidų tyrinėjimo pažangomis. Patobulintas sėkmingo nusileidimo rodiklis, kurį siūlo „Tvirto balistinio nusileidimo“ metodas, atveria duris būsimoms misijoms ir pagerina mūsų supratimą apie šiuos kosminius objektus.

DUK

1. Koks yra Hera misijos tikslas?

Hera misija siekia ištirti NASA DART misijos poveikį asteroidui Didymos ir jo mėnuliui Dimorphos kaip ESA planetinės gynybos programos dalis.

2. Kas yra tvirto balistinio nusileidimo technika?

Tvirtas balistinis nusileidimas reiškia nenaudojamą nusileidimo metodą, pagal kurį „CubeSats“ apskaičiuoja smūgio greitį ir kampus, naudodamas neįkyrią Čebyševo interpoliacijos (NCI) techniką, kad optimizuotų nusileidimo trajektorijas.

3. Kaip „Milani“ ir „Juventus“ prisidės prie „Hera“ misijos?

„Milani“ ir „Juventus“, „CubeSats“, lydintys Herą, naudos įvairius instrumentus, kad pagerintų dvejetainio asteroido tyrimą, įskaitant spektrometrą, termogravimetrą, radarą, gravimetrą, kameras ir radijo įrangą.

4. Kokia galima asteroido nusileidimo ant paviršiaus nauda?

Asteroidų nusileidimai ant paviršiaus suteikia vertingų mokslinių duomenų apie asteroidų vidinę struktūrą ir medžiagų savybes. Be to, in situ matavimai gali suteikti daugiau įžvalgų apie šiuos kosminius objektus.

5. Kokius patobulinimus siūlo Robust Ballistic Landing metodas?

Palyginti su įprastais metodais, Robust Ballistic Landing technika žymiai padidina sėkmingo nusileidimo rodiklį 20% ir sumažina CubeSats tūpimo pėdsaką.