Užtemdantis rentgeno dvejetainis 4U 1538-522: NuSTAR stebėjimų įžvalgos

Tyrėjai iš Šiaurės Bengalijos universiteto Siligūryje (Indija) panaudojo NASA branduolinio spektroskopinio teleskopo matricą (NuSTAR), kad ištirtų užtemdančios dvinarės rentgeno sistemos, žinomos kaip 4U 1538-522, savybes ir elgesį. Rentgeno dvinarės (XRB) yra sistemos, sudarytos iš normalios žvaigždės arba baltosios nykštukės, perkeliančios masę ant kompaktiško objekto, pavyzdžiui, neutroninės žvaigždės arba juodosios skylės. 4U 1538-522 yra specialiai vėjo maitinamas nuolatinis užtemdantis didelės masės rentgeno dvejetainis (HMXB), esantis maždaug už 22,200 XNUMX šviesmečių.

Tyrimas parodė, kad 4U 1538-522 sukimosi periodas yra maždaug 526.23 sekundės ir rodo mažėjimo tendenciją. Tačiau sukimo momentas pasikeičia ir šaltinis pradeda suktis -0.305 sekundės per metus greičiu. Sistemos impulsų profilis rodo dvigubą smailės pobūdį su pirminiu ir antriniu smailėmis, o antrinė smailė susilpnėja šalia ciklotrono linijos energijos (18-24 keV). Virš 30 keV impulsų profilis pereina iš dvigubo į vieną smailę.

Iš pradžių buvo pastebėta, kad ciklotrono linijos energija 4U 1538-522 didėja maždaug 0.11 keV per metus, o po to sumažėjo -0.14 keV per metus. Šis pokytis rodo medžiagos įtekėjimo ir ištekėjimo pusiausvyros sutrikimą, dėl kurio laikui bėgant pasikeičia akrecijos piliakalnis. NuSTAR stebėjimai taip pat atskleidžia, kad 4U 1538-522 užtemimus sukelia maži, tankūs sistemos vėjo gumulėliai, kurie užtemdo regėjimo šviesą, kai neutroninė žvaigždė patenka į savo supermilžinės kompanionės galūnę.

Šie radiniai suteikia vertingų įžvalgų apie 4U 1538-522 savybes ir elgesį, atskleidžiant rentgeno dvejetainių duomenų dinamiką ir susijusius akrecijos procesus.

Šaltinis: „Ilgalaikė ciklotrono linijos energijos raida užtemdančiame pulsare 4U 1538-522“. – Ruchi Tamang ir kt., Karališkosios astronomijos draugijos mėnesiniai pranešimai (2023 m.) DOI: 10.1093/mnras/stad2907

