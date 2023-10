NASA laumžirgių misija: Titano paslapčių atskleidimas

By

NASA pradeda nepaprastas pastangas su savo laumžirgio misija, nusitaikiusi į mįslingąjį Saturno mėnulį Titaną. Ši novatoriška misija, kurią planuojama pradėti 2027 m. birželį, o į paskirties vietą pasiekti 2034 m., siekiama atskleisti Titano paslaptis ir suteikti precedento neturinčių įžvalgų apie gyvybės Žemėje kilmę.

Ribų laužymas

Dragonfly išsiskiria kaip novatoriška misija dėl daugelio priežasčių. Tai bus pirmas kartas, kai rotorinis lėktuvas tyrinės nežemišką kūną, panaudodamas branduolinės energijos galią išorinių planetų palydovams tirti. Be to, „Dragonfly“ visą savo naudingą mokslinę apkrovą nukeliaus per tirštą Titano atmosferą – tai puikus naujovių žygdarbis.

Titano paslapčių atskleidimas

Pagrindinis Dragonfly misijos tikslas yra gilintis į Titano paslaptis. Mokslininkai siekia ištirti jo tinkamumą gyventi ir atskleisti bet kokius praeities ar dabartinio gyvenimo pėdsakus. Kruopščiai parinkdama įvairias Titano vietas, „Dragonfly“ surinks išsamias įžvalgas apie Mėnulio potencialą palaikyti gyvybę.

Vienas iš svarbiausių misijos aspektų yra ištirti Titano cheminius procesus, kurie galėjo sukelti gyvybę. Dėl savo gausos organinių molekulių ir didžiulių skysto metano ir etano ežerų Titanas suteikia unikalią aplinką šiems tyrimams.

Nežemiškos gyvybės medžioklė

Dragonfly ieškojimas neapsiriboja Titano tinkamumo gyventi tyrimu. Juo siekiama ieškoti praeities ar net esamos gyvybės Mėnulyje ženklų. Šį užsiėmimą ypač žavi tai, kad po Titano paviršiumi buvo aptiktas skystas vanduo – esminis mūsų žinomos gyvybės ingredientas. Titanas iškyla kaip galimas prieglobstis, kuriame gyvybė galėjo klestėti praeityje arba tebeegzistuoja šiandien.

Titano atidengimas su laumžirgiu

„Dragonfly“ transporto priemonė yra ketursparnio drono pavidalo, sverianti apie 400–450 kg – dydžiu panaši į didžiausius marsaeigius. Su aštuoniais rotoriais „Dragonfly“ gali pasiekti maždaug 10 metrų per sekundę greitį ir skristi į 4,000 metrų aukštį. Šis pritaikomas laivas tyrinės įvairias Titano vietas, kad įvertintų jo tinkamumą gyventi ir ieškotų gyvybės ženklų.

Gyvenimo ištakų išaiškinimas

Taigi, kodėl NASA vykdo „Dragonfly“ misiją į Titaną? Atsakymas slypi unikaliose Titano savybėse. Titanas, kurio tanki, į Žemę panaši atmosfera – keturis kartus tankesnė nei mūsų – leidžia pažvelgti į mūsų planetos ankstyvąją istoriją. Tirdama sąlygas Titane, „Dragonfly“ misija siekia atskleisti vertingų įžvalgų apie gyvybės Žemėje kilmę.

