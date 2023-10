Išgyventi po Saulės žūties: V planetos likimas

By

Planetos V, hipotetinio dangaus kūno, esančio mūsų Saulės sistemoje, likimas per galimą mūsų saulės žūtį jau seniai buvo mokslininkų ir plačiosios visuomenės susidomėjimo tema. Kaip G tipo pagrindinės sekos žvaigždė, saulė yra labai svarbi mūsų saulės sistemos funkcionavimui, tiekdama šilumą ir šviesą, reikalingą gyvybei Žemėje, ir įtakoja kitų planetų sąlygas. Tačiau, kaip ir visų žvaigždžių, saulės gyvenimo trukmė yra ribota.

Maždaug per penkis milijardus metų mokslininkai prognozuoja, kad Saulė išeikvos vandenilio kurą ir išsiplės į raudoną milžiną, galiausiai sugriudama į baltąją nykštukę. Šis procesas turės reikšmingų pasekmių Saulės sistemai ir gali sukelti planetų sunaikinimą.

Šios diskusijos tikslais planeta V egzistuoja mūsų saulės sistemos gyvenamojoje zonoje, dar vadinamoje Auksaplaukės zona. Ši zona reiškia aplink žvaigždę esantį regioną, kuriame idealios sąlygos planetos paviršiuje egzistuoti skystam vandeniui – tokia sąlyga, kaip manoma, būtina gyvybei, kaip mes ją žinome.

V planetos išlikimas saulės nykimo akivaizdoje priklauso nuo kelių veiksnių, iš kurių svarbiausias yra jos atstumas nuo saulės. Saulei plečiantis į raudoną milžiną, prognozuojama, kad ji apims vidines planetas, įskaitant Žemę. Jei planeta V yra už šio radialinio išsiplėtimo, ji gali išvengti sunaikinimo.

Tačiau pradinio išsiplėtimo išvengimas neužtikrina ilgalaikio V planetos išlikimo. Saulės pavertimas baltąja nykštuke labai sumažės jos šviesumas, dėl ko drastiškai sumažės temperatūra visose likusiose planetose. Jei planeta V neturi vidinio šilumos šaltinio arba storos, šilumą sulaikančios atmosferos, ji gali tapti užšalusia dykyne, nepajėgia palaikyti gyvybės.

Be to, saulės mirties siautėjimo metu stiprūs saulės vėjai gali nuplėšti planetos atmosferą. Be apsauginio atmosferos sluoksnio V planeta būtų veikiama kenksmingos kosminės spinduliuotės ir susidurtų su padidėjusia asteroidų ir kometų bombardavimo rizika, todėl išlikimas taptų dar sudėtingesnis.

Apibendrinant galima teigti, kad nors V planeta teoriškai gali ištverti Saulės perėjimą į raudonąjį milžiną ir po to žlugimą į baltąją nykštukę, sąlygos planetoje po šių įvykių greičiausiai bus nepalankios. Bet kokių gyvybės formų išlikimas V planetoje priklausytų nuo jų gebėjimo prisitaikyti prie šių atšiaurių sąlygų.

Ši analizė pagrįsta mūsų dabartiniu supratimu apie žvaigždžių evoliuciją ir planetų mokslą. Būsimi atradimai ir technologinė pažanga gali suteikti naujų įžvalgų apie planetų išlikimą ilgiau nei jų žvaigždės.

